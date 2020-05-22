В Українї з'явилася партія, що носить ім'я мера Маріуполя
В Україні нещодавно з'явилася нова політична партія, яка носить ім'я мера Маріуполя, її назва - "Блок Вадима Бойченко".
Про це свідчать дані сервісу Opendatabot, передає RegioNews.
Партія була заснована 29 жовтня 2014 року і носила назву політична партія "Соборність". Вона була зареєстрована в Києві по вулиці Сєрова.
24 лютого 2020 року партія була перейменована в "Блок Вадима Бойченко", а також змінила адресу, тепер вона зареєстрована в Лівобережному районі міста Маріуполь Донецької області по вулиці Азовстальській.
У минулому керівником партії був адвокат Фелікс Аронович. У лютому 2020 року її керівником став депутат міської ради Маріуполя Михайло Орліченко.
Нагадаємо, представники партії "Слуга народу" будуть балотуватися в кожному місті під час місцевих виборів.
Центральна виборча комісія дозволила голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання громадян.
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