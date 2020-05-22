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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
22 травня 2020, 20:30 8

В Українї з'явилася партія, що носить ім'я мера Маріуполя

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22 травня 2020, 20:30 8
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Її очолив депутат міської ради Маріуполя Михайло Орліченко
Фото: Facebook
Її очолив депутат міської ради Маріуполя Михайло Орліченко

В Україні нещодавно з'явилася нова політична партія, яка носить ім'я мера Маріуполя, її назва - "Блок Вадима Бойченко".

Про це свідчать дані сервісу Opendatabot, передає RegioNews.

Партія була заснована 29 жовтня 2014 року і носила назву політична партія "Соборність". Вона була зареєстрована в Києві по вулиці Сєрова.

24 лютого 2020 року партія була перейменована в "Блок Вадима Бойченко", а також змінила адресу, тепер вона зареєстрована в Лівобережному районі міста Маріуполь Донецької області по вулиці Азовстальській.

У минулому керівником партії був адвокат Фелікс Аронович. У лютому 2020 року її керівником став депутат міської ради Маріуполя Михайло Орліченко.

Нагадаємо, представники партії "Слуга народу" будуть балотуватися в кожному місті під час місцевих виборів.

Центральна виборча комісія дозволила голосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання громадян.


партія мер Донецька область Маріуполь Місцеві вибори
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