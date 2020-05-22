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В Одеській області правоохоронці "зачищають" банду Румуна
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22 травня 2020, 16:14 10

В Одеській області правоохоронці "зачищають" банду Румуна

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22 травня 2020, 16:14 10
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Масштабну поліцейську операцію проводять у Ренійському районі на півдні Одеської області
Масштабну поліцейську операцію проводять у Ренійському районі на півдні Одеської області

Поліцейська операція проводиться з метою «зачистки» Ренійського району від організованих злочинних угруповань, які контролює кримінальний авторитет Олег Попеску на прізвисько Румун.

Про проведення спецоперації інформує ГУ Нацполіції в Одеській області, про її можливі цілі пише видання "Думська" з посиланням на власні джерела.

Про це повідомляє RegioNews.

Джерела "Думській" також стверджують, що сьогоднішні обшуки у мера Рені Ігоря Плехова теж проходять в рамках цієї спецоперації.

Обшуки проводяться одночасно у десятків осіб, які підозрюються в участі в ОЗУ Попеску або пов'язані з цією ОЗГ, — говорить джерело в правоохоронних органах. -... В останні роки бандити залякують місцевих фермерів, вимагаючи від них щомісячної данини, "віджимають" у великих кількостях землю і врожаї, займаються рейдерством".

За словами співрозмовника, звичайним методом залякування було фізичне насильство – злочинці кидали бойові гранати у двори своїх жертв, підпалювали їх будинку, чатували і обстрілювали автомобілі фермерів.

Крім цього, бандити скоювали незаконні дії щодо ренійских моряків. Їм телефонували і повідомляли, що вони мають щомісячно сплачувати "пацанам" від 500 до тисячі доларів. У разі, якщо моряк відмовлявся платити, бандити погрожували викраденням членів сімей", — зазначило джерело.

За інформацією поліції, за результатами серії обшуків вже затримали чотирьох місцевих жителів.

Правоохоронці вилучили чотири гранати Ф-1 із запалами, дві рушниці, майже сім десятків патронів різного калібру, ножі, травматичний пістолет, півсотні мобільних телефонів і 23 сім-карти до них, ноутбуки, банківські картки, наркотики з пристроєм для їх вживання, а також інші речові докази протиправної діяльності.

Затриманих поки притягують до кримінальної відповідальності за частиною 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Поліцейські встановлюють походження вилучених речей і перевіряють причетність фігурантів до скоєння резонансних злочинів з використанням зброї та вибухівки.

Довідка:

55-річний Олег Попеску, відомий також як Румун і Олег Ренійський, народився в селі Ларжанка Ізмаїльського району.

У 1990-х роках його "бригада" входила в якості окремої ланки у великій синдикат кілерів — одеську банду Василя Мариянчука по кличці Чечен і Бухгалтер. Південне крило синдикату під керівництвом Попеску постачало в Одесу виконавців замовних вбивств.

На початку 2000-х Олег Попеску був затриманий, але незабаром загадковим чином опинився на волі і втік до Румунії, де і перебуває дотепер. Він влаштувався в Галаці під прізвищем Ризеа.

Оголошений в міжнародний розшук за підозрою у бандитизмі. Внесено в базу даних Інтерполу.

Втікши в Румунію, Олег Ренійський зовсім не втратив свого впливу на південно-західні райони Одеської області – Ренійський та Ізмаїльський. З середини 2000-х вся тамтешня бізнес - і політична еліта хоча б раз на рік їздить на уклін до Попеску в Галац.


обшуки кримінал Одеса поліція мер ОЗГ банда
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