Все як удома: у мерії Львова встановлять душ за 750 тисяч гривень

У конкурсі на облаштування душової перемогла фірма з найдорожчою ціновою пропозицією

Фото: prolviv.com

У конкурсі на облаштування душової перемогла фірма з найдорожчою ціновою пропозицією

Згідно з даними системи публічних закупівель Проззоро, Львівське КП "Ратуша-сервіс" уклало договір з приватною компанією ТОВ "БК ЕРА" на суму 753 тисячі гривень.

Про це пише dilo.net.ua, передає RegioNews.

За ці кошти переможець тендеру має виконати поточний ремонт та облаштування душової кімнати у приміщенні Львівської міської ради, на площі Ринок, 1.

Душова буде на першому поверсі і робимо її для працівників міської ради, вхід буде лише по картках. Зараз дуже багато наших працівників переходять на велосипеди, поки облаштовуємо одну чоловічу та одну жіночу кабінки з різними входами", - пояснила в.о.директора КП "Ратуша-сервіс" Ірина Тихоліз.

За цей тендер змагалось 5 компаній, і перемогла фірма з найдорожчою пропозицією. У решти претендентів були негаразди з документами, пояснила Ірина Тихоліз.

Завершення робіт і запуск душової кімнати планується на кінець червня.

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий заявляв, що через карантин у бюджеті міста немає грошей, тому доведеться скоротити 181-го працівника мерії.

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