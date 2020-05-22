В Украине появилась партия, которая носит имя мэра Мариуполя

Ее возглавил депутат городского совета Мариуполя Михаил Орличенко

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Ее возглавил депутат городского совета Мариуполя Михаил Орличенко

В Украине недавно появилась новая политическая партия, которая носит имя мэра Мариуполя, ее название - "Блок Вадима Бойченко".

Об этом свидетельствуют данные сервиса Opendatabot, передает RegioNews.

Партия была основана 29 октября 2014 года и носила название политическая партия "Соборность". Она была зарегистрирована в Киеве по улице Серова.

24 февраля 2020 партия была переименована в "Блок Вадима Бойченко", а также изменила адрес, теперь она зарегистрирована в Левобережном районе города Мариуполь Донецкой области по улице Азовстальской.

В прошлом руководителем партии был адвокат Феликс Аронович. В феврале 2020 года ее руководителем стал депутат городского совета Мариуполя Михаил Орличенко.

Напомним, представители партии "Слуга народа” будут баллотироваться в каждом городе во время местных выборов.

Центральная избирательная комиссия позволила голосовать на местных выборах по месту фактического проживания граждан.