В Украине появилась партия, которая носит имя мэра Мариуполя
В Украине недавно появилась новая политическая партия, которая носит имя мэра Мариуполя, ее название - "Блок Вадима Бойченко".
Об этом свидетельствуют данные сервиса Opendatabot, передает RegioNews.
Партия была основана 29 октября 2014 года и носила название политическая партия "Соборность". Она была зарегистрирована в Киеве по улице Серова.
24 февраля 2020 партия была переименована в "Блок Вадима Бойченко", а также изменила адрес, теперь она зарегистрирована в Левобережном районе города Мариуполь Донецкой области по улице Азовстальской.
В прошлом руководителем партии был адвокат Феликс Аронович. В феврале 2020 года ее руководителем стал депутат городского совета Мариуполя Михаил Орличенко.
Напомним, представители партии "Слуга народа” будут баллотироваться в каждом городе во время местных выборов.
Центральная избирательная комиссия позволила голосовать на местных выборах по месту фактического проживания граждан.
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