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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 травня 2020, 21:46 11

Усіх призовників будуть тестувати на COVID-19 - Міноборони

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20 травня 2020, 21:46 11
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Набір призовників розпочнуть з 15 червня
Фото: armyinform
Набір призовників розпочнуть з 15 червня

У зв’язку із карантинними заходами в Україні, строки проведення весняного призову перенесені, а для призовників проводитимуть обсервацію.

Про це повідомляє АрміяІнформ, передає RegioNews.

За словами начальника відділу управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Миколи Качаненка, зараз проводять лише ті заходи, що не потребують виклику призовників до військових комісаріатів.

Якщо будуть зняті обмеження карантинних заходів із 22 травня, то фактично відразу розпочнуть роботу медичні комісії. Відправка у війська попередньо планується з 15 червня до кінця липня. У разі ж продовження карантину, буде прийматись окреме рішення", − сказав офіцер.

Він зазначив, що змінювати кількість призовників не планують, державним бюджетом передбачені кошти на цей призов, їх обсяг також визначений розпорядженням Кабміну.

Качаненко додав, що для призовників проводитимуть обсервацію, але все залежить від карантинних заходів, які будуть встановлені для відправки у війська.

Термін обсервації – 14 днів. Військовослужбовці строкової служби так само будуть забезпечені засобами захисту дихальних шляхів, антисептиками тощо. І кожен призовник обов’язково проходитиме тестування на коронавірус", − повідомив він.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації порушили 10 разів режим припинення вогню, а також використовували заборонені мінськими домовленостями озброєння.


армія ЗСУ призов коронавірус
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