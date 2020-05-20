Євросоюз остаточно схвалив виділення Україні 1,2 мільярда допомоги
Рада Європейського Союзу остаточно схвалила рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для подолання наслідків епідемії коронавірусу COVID-19.
Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає RegioNews.
Рада ЄС схвалила виділення Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги, завершивши законодавчу процедуру" , - написав Кулеба.
Він подякував за солідарність і дружбу, які Євросоюз демонструє у боротьбі з пандемією COVID19 та її економічними наслідками.
Згідно із повідомленням на сайті Європейської Ради, було ухвалене рішення про надання допомоги у розмірі 3 мільярди євро для десяти країн. Позику отримають:
- Албанія: 180 мільйонів євро;
- Боснія і Герцеговина: 250 мільйонів євро;
- Грузія: 150 мільйонів євро;
- Йорданія: 200 мільйонів євро;
- Косово: 100 мільйонів євро;
- Молдова: 100 мільйонів євро;
- Чорногорія: 60 мільйонів євро;
- Північна Македонія: 160 млн. євро;
- Туніс: 600 мільйонів євро.
У Європейській Раді наголошують, що така підтримка допоможе цим країнам у покритті негайних фінансових потреб, які суттєво зросли в наслідок спалаху коронавірусу.
Рада ЄС схвалила виділення Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги, завершивши законодавчу процедуру. Я вдячний за солідарність і щиру дружбу, які ЄС демонструє у боротьбі з пандемією #COVID19 та її економічними наслідками. Ми сильніші, коли ми єдині #РазомПротиКоронавірусу— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 20, 2020
Нагадаємо, посли країн Євросоюзу підтримали пропозицію надати до 3 мільярдів євро макрофінансової допомоги 10 країнам, щоб допомогти їм впоратися з економічними наслідками пандемії COVID-19.
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