Євросоюз остаточно схвалив виділення Україні 1,2 мільярда допомоги

Підтримка допоможе покрити фінансові потреби, які зросли через епідемію коронавірусу

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Підтримка допоможе покрити фінансові потреби, які зросли через епідемію коронавірусу

Рада Європейського Союзу остаточно схвалила рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для подолання наслідків епідемії коронавірусу COVID-19.

Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає RegioNews.

Рада ЄС схвалила виділення Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги, завершивши законодавчу процедуру" , - написав Кулеба.

Він подякував за солідарність і дружбу, які Євросоюз демонструє у боротьбі з пандемією COVID19 та її економічними наслідками.

Згідно із повідомленням на сайті Європейської Ради, було ухвалене рішення про надання допомоги у розмірі 3 мільярди євро для десяти країн. Позику отримають:

Албанія: 180 мільйонів євро;

Боснія і Герцеговина: 250 мільйонів євро;

Грузія: 150 мільйонів євро;

Йорданія: 200 мільйонів євро;

Косово: 100 мільйонів євро;

Молдова: 100 мільйонів євро;

Чорногорія: 60 мільйонів євро;

Північна Македонія: 160 млн. євро;

Туніс: 600 мільйонів євро.

У Європейській Раді наголошують, що така підтримка допоможе цим країнам у покритті негайних фінансових потреб, які суттєво зросли в наслідок спалаху коронавірусу.

Рада ЄС схвалила виділення Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги, завершивши законодавчу процедуру. Я вдячний за солідарність і щиру дружбу, які ЄС демонструє у боротьбі з пандемією #COVID19 та її економічними наслідками. Ми сильніші, коли ми єдині #РазомПротиКоронавірусу — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 20, 2020

Нагадаємо, посли країн Євросоюзу підтримали пропозицію надати до 3 мільярдів євро макрофінансової допомоги 10 країнам, щоб допомогти їм впоратися з економічними наслідками пандемії COVID-19.