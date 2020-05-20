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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 травня 2020, 18:36 11

Євросоюз остаточно схвалив виділення Україні 1,2 мільярда допомоги

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20 травня 2020, 18:36 11
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Підтримка допоможе покрити фінансові потреби, які зросли через епідемію коронавірусу
Фото: flickr
Підтримка допоможе покрити фінансові потреби, які зросли через епідемію коронавірусу

Рада Європейського Союзу остаточно схвалила рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для подолання наслідків епідемії коронавірусу COVID-19.

Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає RegioNews.

Рада ЄС схвалила виділення Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги, завершивши законодавчу процедуру" , - написав Кулеба.

Він подякував за солідарність і дружбу, які Євросоюз демонструє у боротьбі з пандемією COVID19 та її економічними наслідками.

Згідно із повідомленням на сайті Європейської Ради, було ухвалене рішення про надання допомоги у розмірі 3 мільярди євро для десяти країн. Позику отримають:

  • Албанія: 180 мільйонів євро;
  • Боснія і Герцеговина: 250 мільйонів євро;
  • Грузія: 150 мільйонів євро;
  • Йорданія: 200 мільйонів євро;
  • Косово: 100 мільйонів євро;
  • Молдова: 100 мільйонів євро;
  • Чорногорія: 60 мільйонів євро;
  • Північна Македонія: 160 млн. євро;
  • Туніс: 600 мільйонів євро.

У Європейській Раді наголошують, що така підтримка допоможе цим країнам у покритті негайних фінансових потреб, які суттєво зросли в наслідок спалаху коронавірусу.

Нагадаємо, посли країн Євросоюзу підтримали пропозицію надати до 3 мільярдів євро макрофінансової допомоги 10 країнам, щоб допомогти їм впоратися з економічними наслідками пандемії COVID-19.


коронавірус Україна ЄС допомога кредит Європарламент
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