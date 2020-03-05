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05 березня 2020, 13:05 35

Карантин в Нових Санжарах: всі евакуйовані покинули медцентр

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05 березня 2020, 13:05 35
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Евакуйовані з китайського Уханя українці та іноземці покинули медичний центр в Нових Санжарах Полтавської області, куди вони були поміщені на карантин 20 лютого
Фото: скрін з відео
Евакуйовані з китайського Уханя українці та іноземці покинули медичний центр в Нових Санжарах Полтавської області, куди вони були поміщені на карантин 20 лютого

Як повідомляє RegioNews, сьогодні, 5 березня, у них закінчився термін обсервації.

За час обсервації, яка тривала 14 днів, ні у кого з поміщених на карантин не було зафіксовано симптомів коронавірусу. Таким чином всі були виписані з санаторію "Нові Санжари"

Зазначимо, евакуйовані з китайського Ухань виходили зі стін медцентру з посмішками на обличчях, а місцеві жителі зустрічали їх привітно.

Під час зустрічі евакуйованих з президентом України Володимир Зеленський передав дітям, які були на обсервації, подарунки та привітав усіх із закінченням обсервації.

"Ми всіх перевеземо додому, і наших, і не наших, які за два тижні стали на половину нашими, як рідні. Ще раз бажаю вам усім здоров'я. Я думаю, ви запам'ятаєте Нові Санжари на все життя", - сказав Зеленський.

При цьому він покликав іноземців "повертатися сюди відпочивати".

Він також привітав і обійняв одного з евакуйованих – хлопця Євгена, – який 5 березня святкує День народження.

Також гарант подякував евакуйованим за витримку, усій групі "швидкого реагування", Нацгвардії, МВС, міністру, голові Полтавської ОДА і МОЗу.

Нагадаємо, 5-6 березня у президента України проходить офіційний візит до Полтавської області.

Також повідомлялося, що у Нових Санжарах 5 березня, закінчується карантин евакуйованих з китайського Уханя через коронавірус.


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