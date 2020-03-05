Карантин в Нових Санжарах: всі евакуйовані покинули медцентр

Евакуйовані з китайського Уханя українці та іноземці покинули медичний центр в Нових Санжарах Полтавської області, куди вони були поміщені на карантин 20 лютого

Фото: скрін з відео

Евакуйовані з китайського Уханя українці та іноземці покинули медичний центр в Нових Санжарах Полтавської області, куди вони були поміщені на карантин 20 лютого

Як повідомляє RegioNews, сьогодні, 5 березня, у них закінчився термін обсервації.

За час обсервації, яка тривала 14 днів, ні у кого з поміщених на карантин не було зафіксовано симптомів коронавірусу. Таким чином всі були виписані з санаторію "Нові Санжари"

Зазначимо, евакуйовані з китайського Ухань виходили зі стін медцентру з посмішками на обличчях, а місцеві жителі зустрічали їх привітно.

Під час зустрічі евакуйованих з президентом України Володимир Зеленський передав дітям, які були на обсервації, подарунки та привітав усіх із закінченням обсервації.

"Ми всіх перевеземо додому, і наших, і не наших, які за два тижні стали на половину нашими, як рідні. Ще раз бажаю вам усім здоров'я. Я думаю, ви запам'ятаєте Нові Санжари на все життя", - сказав Зеленський.

При цьому він покликав іноземців "повертатися сюди відпочивати".

Він також привітав і обійняв одного з евакуйованих – хлопця Євгена, – який 5 березня святкує День народження.

Також гарант подякував евакуйованим за витримку, усій групі "швидкого реагування", Нацгвардії, МВС, міністру, голові Полтавської ОДА і МОЗу.

Президент Володимир Зеленський відвідав медичний центр Національної гвардії України "Нові Санжари" в Полтавській області, де завершилася обсервація евакуйованих з китайського міста Ухань українців та іноземних громадян.



Детальніше: https://t.co/PVsxfWIFDQ pic.twitter.com/pvr7QAHbOK — Офіс Президента (@APUkraine) March 5, 2020

Нагадаємо, 5-6 березня у президента України проходить офіційний візит до Полтавської області.

Також повідомлялося, що у Нових Санжарах 5 березня, закінчується карантин евакуйованих з китайського Уханя через коронавірус.