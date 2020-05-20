14:56  20 мая
За месяц мы сможем выйти из карантина - Зеленский
13:37  20 мая
Против Петра Порошенко открыли дело о госизмене
16:00  20 мая
"Нацкорпус" провел акции по всей Украине с требованием отставки Ермака
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
20 мая 2020, 13:59 4

Зеленский назвал главу Черновицкой ОГА Осачука одним из лучших в Украине

Читайте також
українською мовою
20 мая 2020, 13:59 4
Читайте також українською мовою
Президент анонсировал увольнение глав некоторых ОГА после окончания эпидемии коронавируса
Президент анонсировал увольнение глав некоторых ОГА после окончания эпидемии коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский считает председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука одним из лучших руководителей областей Украины.

Результаты работы председателей областных государственных администраций будут оцениваться после окончания эпидемии коронавируса.

Об этом глава государства сообщил сегодня на своей пресс-конференции, комментируя результативность работы власти в регионах, пишет RegioNews.

Я даже не думал, что у нас такой сильный голова в Черновицкой области. Там самая сложная ситуация, вы знаете, из-за больных. А он один из лучших. То есть, эта инфекция нам показывает, какие заболевания есть у нас в госаппарате. И сразу после COVID будут решения, решительные шаги ", – сообщил Зеленский.

Также президент отметил, что пока не принимает кардинальных мер к руководителям областей, ибо "так может рухнуть все".

Читайте также: Зеленский назвал бандитом мэра Черкасс Бондаренко

Макс - профессионал: Зеленский хочет, чтобы Нефедов вернулся

Зеленский рассказал, почему назначил Ермака и Венедиктову


коронавирус Владимир Зеленский увольнение президент ОГА Сергей Осачук
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Зеленский назвал бандитом мэра Черкасс Бондаренко
20 мая 2020, 12:39
Макс - профессионал: Зеленский хочет, чтобы Нефедов вернулся
20 мая 2020, 12:18
Зеленский рассказал, почему назначил Ермака и Венедиктову
20 мая 2020, 11:51
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
19 мая 2020, 22:01
Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
14 мая 2020, 13:26
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
17 мая 2020, 13:19
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Последние Популярные
Иван Галунга
Павел Федосенко
Виктор Небоженко
Все блоги »
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
Все видео »
Моргунов Сергей
Городской голова Винницы
Филатов Борис
Городской голова Днепра
Каспрук Алексей
Городской голова Черновцов
Все досье »