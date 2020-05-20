Зеленский назвал главу Черновицкой ОГА Осачука одним из лучших в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский считает председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука одним из лучших руководителей областей Украины.
Результаты работы председателей областных государственных администраций будут оцениваться после окончания эпидемии коронавируса.
Об этом глава государства сообщил сегодня на своей пресс-конференции, комментируя результативность работы власти в регионах, пишет RegioNews.
Я даже не думал, что у нас такой сильный голова в Черновицкой области. Там самая сложная ситуация, вы знаете, из-за больных. А он один из лучших. То есть, эта инфекция нам показывает, какие заболевания есть у нас в госаппарате. И сразу после COVID будут решения, решительные шаги ", – сообщил Зеленский.
Также президент отметил, что пока не принимает кардинальных мер к руководителям областей, ибо "так может рухнуть все".
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