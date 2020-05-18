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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
18 травня 2020, 22:10 1

Антикорупційний суд зняв із розшуку міністра часів Януковича

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18 травня 2020, 22:10 1
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Олександр Клименко працював міністром доходів і зборів в уряді Миколи Азарова
Фото: Facebook
Олександр Клименко працював міністром доходів і зборів в уряді Миколи Азарова

Вищий антикорупційний суд скасував рішення про заочний арешт колишнього міністра доходів і зборів уряду Миколи Азарова Олександра Клименко.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на речницю суду Олесю Чемерис, передає RegioNews.

За словами Чемерис, таке рішення було ухвалене минулого тижня Апеляційною палатою суду, однак про причину уточнити не змогла.

Вона додала, що суд оголосив лише резолютивну частину, повний текст рішення із мотиваційною частиною та обґрунтуванням будуть оголошені пізніше.

В Офісі генерального прокурора рішення суду також не прокоментували.

Довідка: колишній міністр доходів і зборів України у період 2012-2013 років Олександр Клименко після Революції гідності втік з України. Досудове розслідування завершили в квітні 2017 року. Його підозрюють в участі у створенні злочинної організації, фіктивному підприємництві та корупції. У серпні 2019 року Печерський районний суд обрав колишньому міністру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно.

Нагадаємо, рішення суду про заочне взяття під варту колишнього президента України Віктора Януковича у справі про узурпацію влади, дозволяє розпочати процедуру його эстрадиції.

4 травня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) порушило кримінальну справу стосовно генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової.


суд Олександр Клименко Віктор Янукович розшук
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