15:03  18 мая
Райгосадминистрации Киева получили новых руководителей
10:11  18 мая
Коронавирус в Украине: за сутки - 325 новых случаев
18:21  18 мая
Местные выборы: ЦИК разрешила голосовать не по месту прописки
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
18 мая 2020, 22:10 2

Антикоррупционный суд снял с розыска министра времен Януковича

Читайте також
українською мовою
18 мая 2020, 22:10 2
Читайте також українською мовою
Александр Клименко работал министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова
Фото: Facebook
Александр Клименко работал министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова

Высший антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов правительства Николая Азарова Александра Клименко.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря суда Олесю Чемерис, передает RegioNews.

По словам Чемерис, такое решение было принято на прошлой неделе Апелляционной палатой суда, однако причину уточнить не смогла.

Она добавила, что суд огласил лишь резолютивную часть, полный текст решения с мотивационной частью и обоснованием будут объявлены позже.

В Офисе генерального прокурора решение суда также не прокомментировали.

Справка: бывший министр доходов и сборов Украины в период 2012-2013 годов Александр Клименко после Революции достоинства сбежал из Украины. Досудебное расследование завершили в апреле 2017 года. Его подозревают в участии в создании преступной организации, фиктивном предпринимательстве и коррупции. В августе 2019 года Печерский районный суд избрал бывшему министру меру пресечения в виде содержания под стражей заочно.

Напомним, решение суда о заочном взятии под стражу бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу об узурпации власти позволяет начать процедуру его эстрадиции.

4 мая Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.


суд Александр Клименко Виктор Янукович розыск
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подозреваемый в госизмене харьковский депутат самоизолировался в Москве
18 мая 2020, 18:27
Сумской апелляционный суд назначил к рассмотрению дело о защите чести нардепа Молотка
18 мая 2020, 14:28
Мэр Тернополя требует у местной экоактивистки 100 тысяч компенсации за моральный ущерб
18 мая 2020, 13:53
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
18 мая 2020, 22:18
Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
14 мая 2020, 13:26
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
17 мая 2020, 13:19
В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
15 мая 2020, 17:13
На Закарпатье нардепу от Слуги народа бросили "коктейль Молотова"
15 мая 2020, 11:30
Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
13 мая 2020, 13:47
Последние Популярные
Павел Федосенко
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
Принудительный COVIDотпуск: как "чувствует" себя рынок труда на Волыни
14 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
Все видео »
Каспрук Алексей
Городской голова Черновцов
Садовой Андрей
Городской голова Львова
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева
Все досье »