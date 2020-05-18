Антикоррупционный суд снял с розыска министра времен Януковича

Александр Клименко работал министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова

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Александр Клименко работал министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова

Высший антикоррупционный суд отменил решение о заочном аресте бывшего министра доходов и сборов правительства Николая Азарова Александра Клименко.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-секретаря суда Олесю Чемерис, передает RegioNews.

По словам Чемерис, такое решение было принято на прошлой неделе Апелляционной палатой суда, однако причину уточнить не смогла.

Она добавила, что суд огласил лишь резолютивную часть, полный текст решения с мотивационной частью и обоснованием будут объявлены позже.

В Офисе генерального прокурора решение суда также не прокомментировали.

Справка: бывший министр доходов и сборов Украины в период 2012-2013 годов Александр Клименко после Революции достоинства сбежал из Украины. Досудебное расследование завершили в апреле 2017 года. Его подозревают в участии в создании преступной организации, фиктивном предпринимательстве и коррупции. В августе 2019 года Печерский районный суд избрал бывшему министру меру пресечения в виде содержания под стражей заочно.

Напомним, решение суда о заочном взятии под стражу бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу об узурпации власти позволяет начать процедуру его эстрадиции.

4 мая Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.