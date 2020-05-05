Офіс генпрокурора планує розпочати нову процедуру екстрадиції Януковича

Це стало можливим завдяки рішенню суду про заочний арешт колишнього президента України

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Це стало можливим завдяки рішенню суду про заочний арешт колишнього президента України

Рішення суду про заочне взяття під варту колишнього президента України Віктора Януковича у справі про узурпацію влади, дозволяє розпочати процедуру його эстрадиції. У кримінальному провадженні розслідуються обставини вересня - жовтня 2010 року, коли Янукович незаконно збільшив обсяг владних повноважень як президента України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зокрема, ці владні повноваження ставилися до повноважень законодавчої і виконавчої влади. Внаслідок повернення неконституційним шляхом дії Конституції України від 28 червня 1996 року, в яку Законом України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 року №2222-IV були внесені зміни.

Зазначене рішення суду дає право стороні обвинувачення почати відносно Януковича процедуру екстрадиції". - йдеться у повідомленні.

Також прокурори будуть звертатися до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

Захист екс-президента планує оскаржити це рішення, тому що, на їх думку, справа ґрунтується "на сфабрикованих прокуратурою матеріалах і є незаконним".

Також захист Януковича всі звинувачення відкидає і каже, що владу узурпував не він, а президент Петро Порошенко, при якому прокуратура сфальсифікувала цю справу проти нього.

Нагадаємо, Янукович втік до Росії в 2014 році і досі перебуває там.