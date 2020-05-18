Мер Тернополя вимагає у місцевої екоактивістки 100 тисяч компенсації за моральну шкоду

Сергій Надал судиться з екоактивісткою Юлією Мамчак після публікації посту про знищення зелених насаджень у Тернополі

Сергій Надал судиться з екоактивісткою Юлією Мамчак після публікації посту про знищення зелених насаджень у Тернополі

У сто тисяч гривень оцінив Сергій Надал свої моральні збитки після публікації у соцмережі посту про знищення дерев у місті

Про моральну компенсацію в розмірі 100 тисяч гривень йдеться у судовому позові, який подав міський голова за нібито образливий пост активістки в Facebook, який пізніше став основою для матеріалу місцевого видання "Номер 1".

Про це написав голова ГО "Екоальянс" Олександр Філь, повідомляє RegioNews.

100 тис. для спокою совісті. Міський голова Тернополя Сергій Надал подав позов "про образу честі і гідності” проти... Опубліковано Alexandr Fil Неділя, 17 травня 2020 р.

Юлія оприлюднила інформацію про результати діяльності міської влади щодо захоплення зелених територій будівельниками і знищення зелених насаджень у місті.

Активістка розповіла, що підрахувала, скільки недоотримав бюджет у наслідок безкоштовної роздачі земельних ділянок "потрібним" людям, включивши також підрахунки щодо парку, який планують будувати на перетині вулиць Київської та Тарановського.

Після публікації цього посту у facebook, який став основою для матеріалу у місцевому виданні "Номер 1", мер Сергій Надал подав на неї до суду.

Подробиці даної справи Юлія Мамчак надала на своїй сторінці в Facebook .

На початку 2020 р. поки що мер м. Тернополя Надал С.В. подав позов "Про образу честі і гідності" проти мене і Тижневика... Опубліковано Yulya Mamchak Четвер, 14 травня 2020 р.

Активістка пояснила, що розгляд почався після того, як вона опублікувала підрахунки про те, що за дві каденції міський глава начебто завдав місту збитків у розмірі 220 мільйонів доларів.

За її словами, сторона заявника в суді оскаржила кожен з семи пунктів посту.

Більше того, Сергій Надал вимагає компенсацію у розмірі 100 тисяч гривень, але звідки взялася така сума активістка досі не знає.

Юлія Мамчак написала, що моральна компенсація виплачується в тому разі, якщо людина зазнала значного морального збитку або з'явилася загроза його працездатності. У мерії ж відмовилися пояснювати, за якими розрахунками визначалася сума моральної компенсації.

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