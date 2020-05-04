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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
04 травня 2020, 21:01 16

НАБУ порушило кримінальну справу проти Венедиктової

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04 травня 2020, 21:01 16
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Причиною відкриття провадження стало незадеклароване майно генеральної прокурорки
Фото: Facebook
Причиною відкриття провадження стало незадеклароване майно генеральної прокурорки

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) порушило кримінальну справу стосовно генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової.

Про це повідомляє видання РБК-Україна, передає RegioNews.

Журналісти видання отримали із НАБУ відповідь на інформаційний запит, у якому запитувалася дана інформація.

Відомо, що кримінальна справа стосується можливого недекларування майна.

За результатами розгляду повідомляємо, що на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду України від 24.04.2020 детективи Національного бюро внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - йдеться у відповіді НАБУ.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд за скаргою громадського діяча та активіста Сергія Стерненко зобов'язав НАБУ розслідувати подання неправдивих відомостей в декларації генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою.


НАБУ кримінальна справа генпрокурор Ірина Венедіктова
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