МОЗ дозволить відкрити пляжі: морська вода і сонце вбивають коронавірус
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, при яких умовах в Україні запрацюють пляжі.
Про це інформує RegioNews з посиланням на брифінг головного санлікаря.
Так, за інформацією Міністерства охорони здоров'я пляжі відкриють, оскільки дослідження підтверджують те, що сонячне випромінювання і морська вода знищують коронавірус.
Ми провели консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних захворювань НАН. Вони підтвердили: морська сіль разом з сонячним ультрафіолетовим випромінюванням знищують збудника коронавирусной хвороби. Тому буде дозволено відкрити пляжний сезон в Україні", – пояснив Ляшко.
Також він додав, що хоча в прісній воді вірус і може вижити, але інфікуватися в проточній річковій воді дуже складно, тому річкові пляжі теж будуть відкриті.
За словами Ляшка, пляжі не рекомендується відвідувати людям із груп ризику. Інші повинні дотримуватися між собою дистанцію до двох метрів, мити руки і чхати тільки у згин ліктя. Персонал пляжів зобов'язаний буде працювати в захисних масках.
Нагадаємо, раніше Максим Степанов представив 4 етапи виходу з карантину, а Владислав Криклій - план з 3 етапів для відновлення роботи транспорту.
Раніше повідомлялося, станом на 18 травня в Україні зафіксовано 18 616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, за добу підтверджено 325 нових випадків.
- 16:28 18 травня На Прикарпатті депутат побився з журналістами
- 16:15 18 травня У МОЗ хочуть провести громадське обговорення послаблення карантину
- 15:58 18 травня В Херсонській області спалили авто депутата міської ради
- 15:49 18 травня МОЗ дозволить відкрити пляжі: морська вода і сонце вбивають коронавірус
- 15:03 18 травня Райдержадміністрації Києва отримали нових керівників
- 14:53 18 травня В Одеській області призначили нового заступника губернатора
- 12:45 18 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:19 17 травня Олег Ляшко вдруге став батьком
- 13:26 14 травня Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
- 17:13 15 травня У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
- 11:30 15 травня На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
- 13:47 13 травня Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус