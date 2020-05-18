МОЗ дозволить відкрити пляжі: морська вода і сонце вбивають коронавірус

Серед обов'язкових вимог - дотримання дистанції в два метри між відпочиваючими

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Серед обов'язкових вимог - дотримання дистанції в два метри між відпочиваючими

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, при яких умовах в Україні запрацюють пляжі.

Про це інформує RegioNews з посиланням на брифінг головного санлікаря.

Так, за інформацією Міністерства охорони здоров'я пляжі відкриють, оскільки дослідження підтверджують те, що сонячне випромінювання і морська вода знищують коронавірус.

Ми провели консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних захворювань НАН. Вони підтвердили: морська сіль разом з сонячним ультрафіолетовим випромінюванням знищують збудника коронавирусной хвороби. Тому буде дозволено відкрити пляжний сезон в Україні", – пояснив Ляшко.

Також він додав, що хоча в прісній воді вірус і може вижити, але інфікуватися в проточній річковій воді дуже складно, тому річкові пляжі теж будуть відкриті.

За словами Ляшка, пляжі не рекомендується відвідувати людям із груп ризику. Інші повинні дотримуватися між собою дистанцію до двох метрів, мити руки і чхати тільки у згин ліктя. Персонал пляжів зобов'язаний буде працювати в захисних масках.

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