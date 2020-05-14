У Києві майже 3 тисячі будинків залишилися без гарячої води

Причиною стали гідравлічні випробування тепломереж

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Причиною стали гідравлічні випробування тепломереж

Про це виданню РБК-Україна повідомила пресслужба КМДА, передає RegioNews.

У КМДА відключення пояснюють проведенням гідравлічних випробувань теплових мереж.

На сьогодні здійснюються гідравлічні випробування на станції теплопостачання №2, ТЕЦ-6 (житлові масиви: Троєщина, Лісовий, Оболонь), на районних котельнях: "Воскресенка", "Пар", "Відрадний", "Мінська", "Виноградар", а також на ряді квартальних котелень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом було відключено від гарячого водопостачання близько 20% усієї кількості житлових будинків міста.

Як повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, відключення тимчасове і здійснюється в рамках заходів по підготовці до опалювального періоду.

Випробування необхідні для того, щоб перевірити теплові мережі на міцність і уникнути підвищеної аварійності під час старту опалювального сезону. Тільки в такий спосіб можна підготувати мережі централізованої системи теплопостачання, яка працює в столиці, до зими", - сказав він.

Нагадаємо, у Мінекоенерго підтвердили, що не будуть змінювати тарифи для населення на електроенергію.