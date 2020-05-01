Освобожденные из плена украинцы возвращаются домой после обсервации
Срок обсервации 23 украинцев, которые были освобождены из плена боевиков ОРДЛО 16 апреля, завершился.
Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передает RegioNews.
По его словам, расходы, связанные с пребыванием и питанием людей в обсервации, взяло на себя государство.
Двое из них возвращаются домой уже сегодня, большинству нужна психологическая и медицинская реабилитация - они ее получат в специализированных медицинских учреждениях", - написал Кириленко.
Он поблагодарил медицинских работников, которые две недели были рядом с ними и оказывали всю необходимую помощь.
Кириленко добавил, что освобожденные из плена украинцы проходили 14-дневную обсервацию в Святогорске.
Их проверяли на наличие вируса с помощью быстрых тестов, а также в начале и в конце обсервации сделали ПЦР-исследования. Все полученные результаты отрицательные.
Напомним, 15 апреля сообщалось, что украинская сторона ожидает очередного этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО в два ближайших рабочих дня перед Пасхальными праздниками.
Также сообщалось, что очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц начался утром 16 апреля.
В тот же день на сайте Офиса президента появилась информация о 20 гражданах Украины, которые содержались в плену ОРДЛО.
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