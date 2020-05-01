10:46  01 травня
Коронавірус в Україні: зафіксовано 10861 випадок захворювання
12:47  01 травня
В парламенті є достатня кількість голосів для призначення Саакашвілі - Офіс президента
11:06  01 травня
В зоні ООС інтенсивність ворожих обстрілів різко зросла, двоє військових поранені
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
01 травня 2020, 12:29 15

У Києві майже півтори тисячі хворих коронавірусом - Кличко

Читайте также
на русском языке
01 травня 2020, 12:29 15
Читайте также на русском языке
Столиця залишається серед лідерів по захворюваності в Україні
Фото: flickr
Столиця залишається серед лідерів по захворюваності в Україні

Станом на 1 травня у Києві 1453 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в Telegram, передає RegioNews.

За його словами, упродовж минулої доби лабораторно підтвердили коронавірус у 52 людей, 11 із них - медики.

Захворіли 33 жінки віком від 20 до 88 років, 14 чоловікiв від 20 до 60 років, а також 5 дітей віком від 4 до 16 років.

За минулу добу вилікувались 5 осiб, загалом у Києві подолали коронавірус 80 людей.

Кличко також повідомив, що у Києві 2 гуртожитки закрили на карантин, там виявили осередки захворювання. Мова йде про гуртожитки на вулиці Бажова (виявили 1 хворого та 60 осіб, з якими він контактував) та на Бойчука (5 хворих, серед контактних осіб - усі мешканці гуртожитку).

В будівлях обох гуртожитків проводять дезінфікуючі заходи, хворих госпіталізували в лікарню. Всі, хто з ними контактував, перебувають на самоізоляції під медичним наглядом.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.


Київ коронавірус карантин Віталій Кличко брифінг
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Влада відреагувала на послаблення карантину в Черкасах
01 травня 2020, 12:06
Коронавірус в Україні: зафіксовано 10861 випадок захворювання
01 травня 2020, 10:46
Російський прем'єр захворів коронавірусом
30 квітня 2020, 21:55
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
30 квітня 2020, 22:05
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41
Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні
24 квітня 2020, 15:48
Заступника прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро. Філатов наступний?
26 квітня 2020, 12:30
Чернігівщина: друга смерть від COVID-19, інфіковано 22 осіб
24 квітня 2020, 15:00
Останні Популярні
Кирило Молчанов
Ірина Медушевська
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Житомирщина: кому належать автовокзали регіону
30 квітня 2020, 16:00
Буковинський бізнес підраховує збитки: тюльпани, піонери та Volkswagen
30 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Всі відео »
Коломойський Ігор
Куратор Запорізької області по боротьбі з COVID-19
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »