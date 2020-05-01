У Києві майже півтори тисячі хворих коронавірусом - Кличко
Станом на 1 травня у Києві 1453 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в Telegram, передає RegioNews.
За його словами, упродовж минулої доби лабораторно підтвердили коронавірус у 52 людей, 11 із них - медики.
Захворіли 33 жінки віком від 20 до 88 років, 14 чоловікiв від 20 до 60 років, а також 5 дітей віком від 4 до 16 років.
За минулу добу вилікувались 5 осiб, загалом у Києві подолали коронавірус 80 людей.
Кличко також повідомив, що у Києві 2 гуртожитки закрили на карантин, там виявили осередки захворювання. Мова йде про гуртожитки на вулиці Бажова (виявили 1 хворого та 60 осіб, з якими він контактував) та на Бойчука (5 хворих, серед контактних осіб - усі мешканці гуртожитку).
В будівлях обох гуртожитків проводять дезінфікуючі заходи, хворих госпіталізували в лікарню. Всі, хто з ними контактував, перебувають на самоізоляції під медичним наглядом.
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Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 1 травня в Україні 10861 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.
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