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15 квітня 2020, 21:33 5

Майбутній обмін полоненими офіційно підтвердили в уряді

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15 квітня 2020, 21:33 5
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Українська сторона очікує чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та ОРДЛО у два найближчі робочі дні перед Великодніми святами
Українська сторона очікує чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та ОРДЛО у два найближчі робочі дні перед Великодніми святами

Про це передає RegioNews з посиланням на коментар віце-прем'єр - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та представника України в політичній підгрупі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Олексія Резнікова, який він дав виданню "Інтерфакс-Україна”.

"У нас є сьогодні більш чітка впевненість, що це відбудеться до Великодня, протягом двох наступних робочих днів - четверга та п'ятниці. Ми дмухаємо на воду і сподіваємося, що він відбудеться до Великодніх свят, у ці робочі дні. Ми намагаємося максимально прискоритися, зробити те, що залежить від нас, і будемо готові", - повідомив він.

Також Резніков наголосив, що підстави для стриманого оптимізму дає заява спецпредставника глави ОБСЄ в ТКГ Гайді Грау про те, що всі сторони цього процесу дали їй підтвердження, що основні базові моменти, про які домовилися на останньому засіданні ТКГ, були досягнуті.

"Передова група працює там уже два дні, зокрема, мій заступник. Він особисто перевірив місця обсервації, куди наших громадян повезуть після обміну на 14 днів. Там вони будуть забезпечені доглядом, медичним контролем, харчуванням, одягом і засобами зв'язку для спілкування з рідними та близькими хоча б через відеозв'язок", - розповів він.

Як повідомлялось раніше, обмін утримуваними особами з так званими "ЛНР" і "ДНР" може відбутися завтра, 16 квітня.

Надаємо, Денісова анонсувала обмін полоненими цього тижня. За її словами, після звільнення всі, хто повернуться, пройдуть обов'язкову двотижневу обсервацію у порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров'я та головним санітарним лікарем.


полонені Олексій Резніков обмін обмін полонених ОРДЛО ДНР ЛНР
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ЗМІ: Обмін полонених українців відбудеться 16 квітня
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