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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
16 квітня 2020, 09:29 20

Зеленський заявив, що розпочався обмін полоненими

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16 квітня 2020, 09:29 20
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Черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб розпочався зранку 16 квітня
Черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб розпочався зранку 16 квітня

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Зазначається, що в Україну повернуться 19 громадян нашої держави, які утримувалися в полоні на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО.

Зеленський зазначив, що через карантинні обмеження, після повернення звільнені українці направляться на обов’язкову обсервацію.

Відомо, що взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається у рамках формату "всіх на всіх".

"Слід пам’ятати, що оприлюднення у ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їхнього включення до списків на звільнення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють в Офісі Президента, тривають переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії.

Нагадаємо, 15 квітня повідомлялося, що українська сторона очікує чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та ОРДЛО у два найближчі робочі дні перед Великодніми святами.

Також повідомлялось, що обмін утримуваними особами з так званими "ЛНР" і "ДНР" може відбутися завтра, 16 квітня.


обмін полонених Донбас Україна Володимир Зеленський
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