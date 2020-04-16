Зеленський заявив, що розпочався обмін полоненими

Черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб розпочався зранку 16 квітня

Черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб розпочався зранку 16 квітня

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Зазначається, що в Україну повернуться 19 громадян нашої держави, які утримувалися в полоні на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО.

Зеленський зазначив, що через карантинні обмеження, після повернення звільнені українці направляться на обов’язкову обсервацію.

Відомо, що взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається у рамках формату "всіх на всіх".

"Слід пам’ятати, що оприлюднення у ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їхнього включення до списків на звільнення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють в Офісі Президента, тривають переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії.

Нагадаємо, 15 квітня повідомлялося, що українська сторона очікує чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та ОРДЛО у два найближчі робочі дні перед Великодніми святами.

Також повідомлялось, що обмін утримуваними особами з так званими "ЛНР" і "ДНР" може відбутися завтра, 16 квітня.