Зеленський заявив, що розпочався обмін полоненими
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.
Зазначається, що в Україну повернуться 19 громадян нашої держави, які утримувалися в полоні на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО.
Зеленський зазначив, що через карантинні обмеження, після повернення звільнені українці направляться на обов’язкову обсервацію.
Відомо, що взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається у рамках формату "всіх на всіх".
"Слід пам’ятати, що оприлюднення у ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їхнього включення до списків на звільнення", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляють в Офісі Президента, тривають переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії.
Нагадаємо, 15 квітня повідомлялося, що українська сторона очікує чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та ОРДЛО у два найближчі робочі дні перед Великодніми святами.
Також повідомлялось, що обмін утримуваними особами з так званими "ЛНР" і "ДНР" може відбутися завтра, 16 квітня.
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