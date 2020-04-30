Концепція змінилася: Саакашвілі знайшли нове місце

Про формат роботи політик домовлявся з президентом

Фото: Facebook Mikheil Saakashvili

Про формат роботи політик домовлявся з президентом

Незважаючи на те, що кандидатуру Михеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єрміністра з реформ відкликали з парламенту, екс-президента Грузії все ж хочуть побачити у владі.

Про плани на колишнього грузинського президента розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews.

Хоча раніше у президентської партії не вистачало голосів на підтримку Саакашвілі, тепер, як запевняє Арахамія, депутати могли б проголосувати за нього, якби Кабмін знову подав цю кандидатуру.

Але президент України Володимир Зеленський вже знайшов альтернативу. За словами Арахамии, Саакашвілі і Зеленський кілька днів розмовляли про це. Втім, розкривати плани президента на Саакашвілі і повідомляти його нову посаду Арахамія не став. Але голова фракції "Слуга народу" не виключив, що політика все ж можуть ввести до складу Кабінету Міністрів.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що Саакашвілі готують на посаду віцепрем'єра з питань реформ. Грузія виступила проти цього кроку. Через тиждень Кабмін відкликав кандидатуру.