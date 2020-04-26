Мер Дніпра заступився за свого колегу з Покровська Олександра Шаповала
Звернення Філатова розміщено на його сторінці в Facebook, пише RegioNews.
"Чи можу я задати Вам, пане Президенте, тільки одне питання: "Скажіть, а хіба справедливо, коли за людину, яка нібито вкрала 1,3 мільйона гривень, прокуратура просить заставу в 17 мільйонів?"
Ні, звичайно, Ви не впливаєте на правоохоронні органи і новий Генеральний прокурор, на відміну від попередника, вже точно не "Ваша людина".
Але просто скажіть: "Це справедливо?"
Чи Олександр Шаповал, який нікого не вбив, не зґвалтував, повинен сидіти за ґратами, тільки тому, що йому влупили непідйомну заставу, перед якою вимагали непідйомний відкат?", - поставив питання президенту Філатов.
Далі мер Дніпра поцікавився, коли закінчаться нескінченні кримінальні справи проти громадських активістів, мерів і політичних опонентів:
"Ну і, нарешті, скажіть, коли вже закінчаться нескінченні кримінальні справи?
Проти мерів. Проти місцевих депутатів. Громадських активістів. Політичних опонентів.
А особливо проти веселих тітоньок, які по-смішному загрожують Вам в Ютубі, а в підсумку, негідники в погонах шукають у них в дитячих ліжках водяні пістолети...
Повірте, у мене давні світоглядні розбіжності з мерами Одеси і Харкова, але хотілося б зрозуміти, а коли закінчаться їхні нескінченні кримінальні справи, які роками переходять у спадщину від одного президента до наступного?
...Повірте, мені не подобається, що в Запоріжжі побудували аеропорт, який конкурує з Дніпром ( ой, до речі, а де наш?), але коли мера Запоріжжя за нього переслідують (знову ж таки в карантин ) - це чисте свинство.
У Києві ганяють заступників Кличка, у Вінниці СБУ (!) шукає в мерії (!!) вкрадену сіль (!!!).
Чи у нас вже все добре в країні з держбезпекою, що треба спецслужбі сіллю займатися?
Львів, Суми, Полтава, Покрив, Черкаси, Конотоп...
Володимир Олександрович, невже щоранку, Ваші апаратники не кладуть на стіл зведення про те, що в Україні кримінальні справи штампуються пачками?
У вашому знаменитому турборежимі" - написав Борис Філатов.
Шановний Володимире Олександровичу! Шановний пане Президент! Буквально вчора, я обіцяв виступити з офіційним...Опубліковано Borys Filatov Неділя, 26 квітня 2020 р.
Також Борис Філатов ініціював флешмоб в підтримку Олександра Шаповала.
Вчора, так звані "правоохоронці", кинули за ґрати мера міста Покрив Олександра Шаповала та його...Опубліковано Borys Filatov Субота, 25 квітня 2020 р.
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