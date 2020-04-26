Мер Дніпра заступився за свого колегу з Покровська Олександра Шаповала

Звернення Філатова розміщено на його сторінці в Facebook, пише RegioNews.

"Чи можу я задати Вам, пане Президенте, тільки одне питання: "Скажіть, а хіба справедливо, коли за людину, яка нібито вкрала 1,3 мільйона гривень, прокуратура просить заставу в 17 мільйонів?"

Ні, звичайно, Ви не впливаєте на правоохоронні органи і новий Генеральний прокурор, на відміну від попередника, вже точно не "Ваша людина".

Але просто скажіть: "Це справедливо?"

Чи Олександр Шаповал, який нікого не вбив, не зґвалтував, повинен сидіти за ґратами, тільки тому, що йому влупили непідйомну заставу, перед якою вимагали непідйомний відкат?", - поставив питання президенту Філатов.