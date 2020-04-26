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26 квітня 2020, 15:32 21

Мер Дніпра заступився за свого колегу з Покровська Олександра Шаповала

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26 квітня 2020, 15:32 21
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Борис Філатов звернувся до президента Володимиру Зеленському з офіційним зверненням з приводу затримання мера Покровська Олександра Шаповала
Фото #KyivPost
Борис Філатов звернувся до президента Володимиру Зеленському з офіційним зверненням з приводу затримання мера Покровська Олександра Шаповала

Звернення Філатова розміщено на його сторінці в Facebook, пише RegioNews.

"Чи можу я задати Вам, пане Президенте, тільки одне питання: "Скажіть, а хіба справедливо, коли за людину, яка нібито вкрала 1,3 мільйона гривень, прокуратура просить заставу в 17 мільйонів?"

Ні, звичайно, Ви не впливаєте на правоохоронні органи і новий Генеральний прокурор, на відміну від попередника, вже точно не "Ваша людина".

Але просто скажіть: "Це справедливо?"

Чи Олександр Шаповал, який нікого не вбив, не зґвалтував, повинен сидіти за ґратами, тільки тому, що йому влупили непідйомну заставу, перед якою вимагали непідйомний відкат?", - поставив питання президенту Філатов.

Далі мер Дніпра поцікавився, коли закінчаться нескінченні кримінальні справи проти громадських активістів, мерів і політичних опонентів:

"Ну і, нарешті, скажіть, коли вже закінчаться нескінченні кримінальні справи?

Проти мерів. Проти місцевих депутатів. Громадських активістів. Політичних опонентів.

А особливо проти веселих тітоньок, які по-смішному загрожують Вам в Ютубі, а в підсумку, негідники в погонах шукають у них в дитячих ліжках водяні пістолети...

Повірте, у мене давні світоглядні розбіжності з мерами Одеси і Харкова, але хотілося б зрозуміти, а коли закінчаться їхні нескінченні кримінальні справи, які роками переходять у спадщину від одного президента до наступного?

...Повірте, мені не подобається, що в Запоріжжі побудували аеропорт, який конкурує з Дніпром ( ой, до речі, а де наш?), але коли мера Запоріжжя за нього переслідують (знову ж таки в карантин ) - це чисте свинство.

У Києві ганяють заступників Кличка, у Вінниці СБУ (!) шукає в мерії (!!) вкрадену сіль (!!!).
Чи у нас вже все добре в країні з держбезпекою, що треба спецслужбі сіллю займатися?

Львів, Суми, Полтава, Покрив, Черкаси, Конотоп...

Володимир Олександрович, невже щоранку, Ваші апаратники не кладуть на стіл зведення про те, що в Україні кримінальні справи штампуються пачками?

У вашому знаменитому турборежимі" - написав Борис Філатов.

Шановний Володимире Олександровичу! Шановний пане Президент! Буквально вчора, я обіцяв виступити з офіційним...

Опубліковано Borys Filatov Неділя, 26 квітня 2020 р.

Також Борис Філатов ініціював флешмоб в підтримку Олександра Шаповала.

Вчора, так звані "правоохоронці", кинули за ґрати мера міста Покрив Олександра Шаповала та його...

Опубліковано Borys Filatov Субота, 25 квітня 2020 р.


Володимир Зеленський мер президент Дніпро Дніпропетровська область Борис Філатов
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