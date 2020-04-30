Концепция поменялась: Саакашвили нашли новое место
Несмотря на то, что кандидатуру Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам отозвали из парламента, экс-президента Грузии все же хотят увидеть во власти.
О планах на бывшего грузинского президента рассказал председатель фракции "Слуга народа” Давид Арахамия, передает RegioNews.
Хотя ранее в президентской партии не хватало голосов в поддержку Саакашвили, теперь, как уверяет Арахамия, депутаты могли бы проголосовать за него, если бы Кабмин снова подал эту кандидатуру.
Но президент Украины Владимир Зеленский уже нашел альтернативу. По словам Арахамии, Саакашвили и Зеленский несколько дней беседовали об этом. Впрочем, раскрывать планы президента на Саакашвили и сообщать его новую должность Арахамия не стал. Но глава фракции "Слуга народа” не исключил, что политика все же могут внедрить в Кабинет Министров.
Напомним, 22 апреля стало известно, что Саакашвили готовят на должность вице-премьера по реформам. Грузия выступила против этого шага. Через неделю Кабмин отозвал кандидатуру.
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