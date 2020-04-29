Державіаслужба не дозволила вилетіти у Британію чартеру з українськими заробітчанами

Переліт українських працівників організувала Британська сторона

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Переліт українських працівників організувала Британська сторона

29 квітня о 12:40 Державна авіаслужба без жодних пояснень передала компанії МАУ заборону на виліт літака з українськими заробітчанами до Великобританії.

Про це повідомляє пресслужба компанії МАУ, передає RegioNews.

Відомо, що літак перебуває в аеропорту "Бориспіль".

Рейс був організований для доправлення до Великої Британії на роботу українських громадян, які мають довгостроковий контракт із роботодавцем за кордоном. Рейс був організований на замовлення роботодавця, який завчасно подбав про забезпечення українських громадян довгостроковими контрактами", - повідомили в компанії.

В компанії повідомили, що пасажири літака - мешканці різних українських регіонів, вони з великими зусиллями діставалися до Борисполя в умовах карантину та відсутності громадського транспорту.

Ми, звісно, чули учорашню заяву очільника МЗС України у ЗМІ щодо "нелогічності" відправлення українських заробітчан закордон в умовах пандемії. Але до ранку 29 квітня жодних офіційних вказівок та документів з цього приводу до нас не надходило", - зазначила директорка з комунікацій МАУ Євгенія Сацька.

Компанія намагається отримати дозвіл на виконання рейсу.

Нагадаємо, 25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.

Також Кабмін затвердив законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.