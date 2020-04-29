Державіаслужба не дозволила вилетіти у Британію чартеру з українськими заробітчанами
29 квітня о 12:40 Державна авіаслужба без жодних пояснень передала компанії МАУ заборону на виліт літака з українськими заробітчанами до Великобританії.
Про це повідомляє пресслужба компанії МАУ, передає RegioNews.
Відомо, що літак перебуває в аеропорту "Бориспіль".
Рейс був організований для доправлення до Великої Британії на роботу українських громадян, які мають довгостроковий контракт із роботодавцем за кордоном. Рейс був організований на замовлення роботодавця, який завчасно подбав про забезпечення українських громадян довгостроковими контрактами", - повідомили в компанії.
В компанії повідомили, що пасажири літака - мешканці різних українських регіонів, вони з великими зусиллями діставалися до Борисполя в умовах карантину та відсутності громадського транспорту.
Ми, звісно, чули учорашню заяву очільника МЗС України у ЗМІ щодо "нелогічності" відправлення українських заробітчан закордон в умовах пандемії. Але до ранку 29 квітня жодних офіційних вказівок та документів з цього приводу до нас не надходило", - зазначила директорка з комунікацій МАУ Євгенія Сацька.
Компанія намагається отримати дозвіл на виконання рейсу.
Нагадаємо, 25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію.
Також Кабмін затвердив законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.
- 18:45 29 квітня Тести на коронавірус у Києві не встигають перевіряти
- 18:43 29 квітня У Черкасах спалах COVID-19 у міськлікарні
- 18:17 29 квітня Торгівля під час карантину: як ринки на півдні України готуються до відкриття
- 18:04 29 квітня Побиття поліцейським журналіста вже перевіряє ДБР
- 17:36 29 квітня У Бориспіль прибули літаки з евакуйованими: що відомо
- 17:34 29 квітня Підпільний цех з розливу антисептика накрили на Київщині: фото
- 16:10 29 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:41 24 квітня У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
- 14:11 23 квітня Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
- 17:41 26 квітня Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
- 15:48 24 квітня Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні