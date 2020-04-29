"Маски та дезінфектор відтепер норма” - прем'єр-міністр
Про це інформують RegioNews із посиланням на "Українську правду”.
"У разі спалахів інфекції в окремих регіонах будемо посилювати карантин саме там, а не в цілому по всій країні. Але це наступні наші кроки після 11 травня. Ми також маємо усвідомити, що навіть після відкриття усіх закладів та транспорту маски, дезінфектори, соціальне дистанціювання, особиста гігієна нікуди не дінуться. Відтепер це норма”, - сказав Денис Шмигаль.
Також голова уряду закликав не проводити акції протесту проти карантину і нагадав, що обмеження та заборони будуть послаблювати у разі зниження числа хворих.
Нагадаємо, що міська влада столиці розробила план першого етапу виходу з карантину в Києві, згідно із яким планують відновити роботу дрібного бізнесу та підприємств сфери обслуговування.
Водночас після послаблення карантинних заборон і обмежень, яке орієнтовна має розпочатися з 12 травня, Кабмін може знову повернутися до жорсткої політики самоізоляції.
Як писали RegioNews, Кабінет міністрів України продовжив введені в країні карантинні заходи до 11 травня. З 12 травня, якщо протягом 10 днів кількість нових випадків інфікування COVID-19 не перевищуватиме 5%, уряд планує розпочати перший етап виходу із карантину.
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