Поліція в ресторані Тищенко: поговорили і поїхали
У центрі Києва силовики оглянули ресторан, який пов'язують з народним депутатом Миколою Тищенком.
У Головному управлінні Національної поліції Києва заявили, що йдеться про заклад на вулиці Льва Толстого, повідомляє RegioNews.
Правоохоронці пояснили, що в інтернеті з'явилася інформація про те, що ресторан нібито продовжує працювати, незважаючи на карантинні заходи. Цей факт внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення і виїхали на перевірку. Втім, робота результату не принесла.
На момент приїзду поліцейських ресторан був закритий і відвідувачів у ньому не було. Тому правоохоронці ще раз роз'яснили адміністратору правила карантинних обмежень і попросили його підписати зобов'язання про їх дотримання.
Раніше у ЗМІ з'явилися публікації про те, що заклад, який належить народному депутату від фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку, обслуговує бізнесменів і політиків.
Нагадаємо, з 17 березня Кабмін заборонив роботу розважальних закладів та закладів громадського харчування.
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