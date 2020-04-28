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28 апреля 2020, 20:32 8

Полиция в ресторане Тищенко: побеседовали и уехали

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28 апреля 2020, 20:32 8
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Правоохранители нагрянули в заведение из-за журналистского расследования
Фото: Facebook Поліція Києва
Правоохранители нагрянули в заведение из-за журналистского расследования

В центре Киева силовики осмотрели ресторан, который связывают с народным депутатом Николаем Тищенко.

В Главном управлении Национальной полиции Киева заявили, что речь о заведении на улице Льва Толстого, сообщает RegioNews.

Правоохранители объяснили, что в интернете появилась информация о том, что ресторан якобы продолжает работать, несмотря на карантинные меры. Этот факт внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и выехали на проверку. Впрочем, труды результата не принесли.

На момент приезда полицейских ресторан был закрыт и посетителей в нем не было. Поэтому правоохранители еще раз разъяснили администратору правила карантинных ограничений и попросили его подписать обязательство об их соблюдении.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что заведение, принадлежащее народному депутату от фракции "Слуга народа” Николаю Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков.

Напомним, с 17 марта Кабмин запретил работу развлекательных заведений и заведений общественного питания.


карантин Слуга народа полиция депутат
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