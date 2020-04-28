Чиновника КОДА звільнили за відмову підписувати договори про закупівлю ШВЛ у фіктивних фірм

Максим Іонов запевняє, що через відмову його життя перетворили на пекло

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Максим Іонов запевняє, що через відмову його життя перетворили на пекло

Керівник Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Максим Іонов встиг попрацювати лише 4 місяці і був звільнений через відмову підписувати документи по купівлю обладнання в фірм із сумнівною репутацією.

Про це він розповів виданню Цензор.НЕТ, передає RegioNews.

Іонов запевняє, що документація на закупівлю медичного обладнання для області на загальну суму 46 млн гривень була підготовлена наприкінці березня під час його відряджень.

Мій заступник з економічних питань разом з профільним заступником губернатора Олегом Торкунова провели підготовку документації по проведенню закупівель на 46 апаратів штучної вентиляції легенів, 50 моніторів, газових аналізаторів крові, аналізаторів ПЛР - на загальну суму 46 млн гривень. Я все це знав тільки з чуток, до процесу переговорів мене було навмисно дистанційовано. Мій керівник Торкунов сказав, щоб я займався суто медициною і не влазив в ці питання з економікою, а вони з моїм заступником Олександром Світлим все підготують, вирішать і робочими групами, комісіями ухвалять рішення щодо цих закупівель", - говорить Іонов.

Згодом його почали просити підписати ці договори. За словами Іонова, після того, як він відмовився це робити, йому почали різними способами заважати і псувати життя.

З того моменту, як я починаю не підписувати ці договори, у мене починається справжній театр абсурду ... Я просто бачив як все , починаючи від кліриків - закінчуючи Торкуновим, мені викручують руки, щоб я підписав договори", - каже він.

Своє небажання підписувати договори він аргументує тим, що не було жодної гарантії, що це обладнання буде поставлене. Ще більше ці сумніви закріпив лист із управління аудиту КОДА про високу ймовірність завищення цін і нераціонального використання бюджетних коштів. Він також отримав листи від Національної поліції і СБУ про фіктивність фірм, з якими планували підписати договір.

Іонов запевняє, що ці загрози він виклав у доповідній записці на ім'я в.о. керівника КОДА Василя Володіна, однак той не втрутився в ситуацію, а публічно змушував його підписати договори.

Він вже на двох селекторах з президентом пообіцяв, що договори підписані, що обладнання вже везуть, Київська область витрачає кошти і все йде за планом", - говорить співробітник ОДА.

Іонов каже, що не бажаючи нести відповідальність за підписання договорів, він звернувся до активістів руху "Чесно", які проаналізували ситуацію і написали про це матеріал. Чиновник запевняє, що після публікації статті його життя перетворилося на пекло.

Згодом в Обласній державній адміністрації зібралася дисциплінарна комісія, яка постановила, що Іонов нібито не відповідає займаній посаді, 27 квітня з’явилося повідомлення про його звільнення. Чиновника про це ніхто особисто не повідомив, працювати на посаді він буде до 4 травня.

Згідно із повідомленням на сайті КОДА про звільнення Іонова, серед причин відставки вказано "затягування із закупівлями для медичних потреб, а також засобів індивідуального захисту за кошти обласного бюджету”.

Нагадаємо, 8 квітня стало відомо, що директор Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Максим Іонов блокує закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів, які намагаються придбати у фірм із ознаками фіктивності люди колишнього голови КОДА і чинного міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.