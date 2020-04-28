Чиновника КОГА уволили за отказ подписывать договоры о закупке ИВЛ в фиктивных фирм

Максим Ионов уверяет, что из-за отказа его жизнь превратили в ад

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Максим Ионов уверяет, что из-за отказа его жизнь превратили в ад

Руководитель Департамента здравоохранения Киевской ОГА Максим Ионов успел поработать всего 4 месяца и был уволен из-за отказа подписывать документы по закупке оборудования у компаний с сомнительной репутацией.

Об этом он рассказал изданию Цензор.НЕТ, передает RegioNews.

Ионов уверяет, что документация на закупку медицинского оборудования для области на общую сумму 46 млн гривен была подготовлена ​​в конце марта во время его командировок.

Мой заместитель по экономическим вопросам с профильным заместителем губернатора Олегом Торкуновым провели подготовку документации по проведению закупок на 46 аппаратов искусственной вентиляции легких, 50 мониторов, газовых анализаторов крови, анализаторов ПЦР - на общую сумму 46 млн гривен. Я все это знал только понаслышке, к процессу переговоров меня было намеренно дистанциированно. Мой руководитель Торкунов сказал, чтобы я занимался сугубо медициной и не влезал в эти вопросы с экономикой, а они с моим заместителем Александром Светлым все подготовят, решат и рабочими группами, комиссиями примут решение по этим закупкам", - говорит Ионов.

Впоследствии его стали просить подписать эти договоры. По словам Ионова, после того, как он отказался это делать, ему начали различными способами мешать и портить жизнь.

С того момента, как я начинаю не подписывать эти договоры, у меня начинается настоящий театр абсурда ... Я просто видел как все, начиная от клириков - заканчивая Торкуновым, мне выкручивают руки, чтобы я подписал договоры", - говорит он.

Свое нежелание подписывать договоры он аргументирует тем, что не было никакой гарантии, что это оборудование будет поставлено. Еще больше эти сомнения закрепило письмо по управлению аудита КОГА о высокой вероятности завышения цен и нерационального использования бюджетных средств. Он также получил письма от Национальной полиции и СБУ о фиктивности фирм, с которыми планировали подписать договор.

Ионов уверяет, что эти риски он изложил в докладной записке на имя и.о. руководителя КОДА Василия Володина, однако тот не вмешался в ситуацию, а публично заставлял его подписать договоры.

Он уже на двух селекторах с президентом пообещал, что договоры подписаны, что оборудование уже везут, Киевская область тратит средства и все идет по плану", - говорит сотрудник ОГА.

Ионов говорит, что не желая нести ответственность за подписание договоров, он обратился к активистам движения "Честно", которые проанализировали ситуацию и написали об этом материал. Чиновник уверяет, что после публикации статьи его жизнь превратилась в ад.

Впоследствии в Областной государственной администрации собралась дисциплинарная комиссия, которая постановила, что Ионов якобы не соответствует занимаемой должности, 27 апреля появилось сообщение о его увольнении. Чиновнику об этом никто лично не сообщил, работать в должности он будет до 4 мая.

Согласно сообщению на сайте КОГА об увольнении Ионова, среди причин отставки указано "затягивание с закупками для медицинских целей, а также средств индивидуальной защиты за средства областного бюджета".

Напомним, 8 апреля стало известно, что директор Департамента здравоохранения Киевской ОГА Максим Ионов блокирует закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, которые пытаются приобрести у фирм с признаками фиктивности люди бывшего главы КОГА и действующего министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.