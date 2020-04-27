В Чорнобильській зоні пожежі тривають, а на Житомирщині вогонь вдалося локалізувати

Станом на ранок 27 квітня в Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС досі триває гасіння пожеж на території чотирьох лісництв

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Станом на ранок 27 квітня в Зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС досі триває гасіння пожеж на території чотирьох лісництв

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що всі зусилля пожежних спрямовані на локалізацію 2 осередків вогню біля сіл Крива Гора та Рудьки, де триває тління пеньків, залишків деревини та торф’яників.

Крім того, важка інженерна техніка ДСНС та ЗСУ облаштовують протипожежні розриви, загалом створено 998 км мінералізованих смуг.

В ДСНС додали, що гасіння залучено 1059 чоловік та 234 одиниці техніки, авіаця ДСНС від початку робіт скинула 5 тисяч 130 тон води.

У Житомирській області пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані, рятувальники допомагають працівникам Словечанського лісництва у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини.

До гасіння залучено 626 чоловік та 88 одиниця техніки, з них від ДСНС 58 чоловіки особового складу та 13 одиниць техніки. 26 квітня о 14 год. 20 хв. пожежу поблизу с. Замисловичі Олевського району на території Поясківського лісництва локалізовано, - йдеться в повідомленні.

Також у Житомирській області підрозділи ДСНС надають допомогу працівникам лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини.

Нагадаємо, 26 квітня по всій Україні оголосили жовтий рівень небезпеки через сильні пориви вітру.