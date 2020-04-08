Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ

Директор Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА Максим Іонов застопорив закупівлю апаратів штучної вентиляції легень для області через нібито корупційну схему, яку хотіли прокрутити в облдержадміністрації. Він навіть написав доповідну до Офісу президента України

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Директор Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА Максим Іонов застопорив закупівлю апаратів штучної вентиляції легень для області через нібито корупційну схему, яку хотіли прокрутити в облдержадміністрації. Він навіть написав доповідну до Офісу президента України

Про це пише RegioNews, посилаючись на видання "Чесно".

За його словами, ОДА замовила апарати штучної вентиляції легень у фірми ТОВ "Компанія Елдімед", яка нібіто не має офісу та протягом кількох років свого існування провела закупівлі на загальну суму 2 млн грн, а термін постачання апаратури визначили до кінця 2020 року. Також наразі в Київській області є низка підприємств, котрі замовили у фірми апарати ШВЛ на торгах за однаковою ціною – 718 тис. грн за штуку.

Але Іонов не хоче підписувати договори про закупівлю і натомість написав доповідну в ОПУ, в якій зазначає, що управління внутрішнього аудиту вбачає ризики неефективного використання бюджетних коштів у результаті закупівель 46 апаратів ШВЛ, двох лабораторій для проведення ПЛР-досліджень, масок і захисних костюмів на суму понад 58 мільйонів гривень із 76 мільйонів, які виділила облрада. Також він наголошує, що в.о. голови КОДА Василь Володін та профільний заступник Олег Торкунов поінформовані про наслідки, але однаково наполягають на підписанні договорів на закупівлі з боку ДОЗ.

"Документи готував тендерний комітет з урахуванням потреб, наданих департаментом. Торги провели одним днем і визначили переможців. У найдорожчому конкурсі на 46 ШВЛ вартістю 33 мільйони перемогло ТОВ "Компанія Елдімед". Цю фірму було засновано в серпні 2018 року, і до початку пандемії та масових замовлень апаратів ШВЛ вона вигравала тендери лише щодо закупівлі дрібних витратних матеріалів: бинтів, рукавичок, термометрів, пластирів, катетерів тощо", - пише видання.

Як зазначається, такі ціни на апарати не є порушенням закону, але не виключено, що може бути попередньою домовленістю між КОДА та фірмою, яка подаватиме пропозицію. Також під час переговорних процедур замовник може попросити про зниження вартості товарів або послуг, і зазвичай, якщо більша кількість товарів закуповується, то нижчою є ціна за одиницю.

Водночас ЗМІ пише, що справа зупинилася на етапі укладення договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти. Їх і має підписувати керівник установи, яка проводить торги, тобто Іонов, котрого призначили на посаду за часів попереднього голови ОДА Олексія Чернишова (голова Міністерства розвитку громад і територій - ред.). "Якщо він підпише документ про закупівлю за такою ціною в цієї фірми, то теж нестиме за це відповідальність. Саме тому він звернувся до управління внутрішнього аудиту для перевірки та написав листа до Офісу президента", - йдеться у статті.

За словами Іонова, він не збирається підписувати договір через низку причин. Зокрема, через результати перевірок, згідно з якими "Компанії Елдімед" числиться за неіснуючою адресою, також є ризик завищення цін на апарати ШВЛ і занадто пізнього постачання товарів через те, що дата виконання замовлення зазначена 31 грудня 2020 року.

Також відсутні будь-які підтверджуючі документи, щодо прорахунку очікуваної вартості закупівель на підставі моніторингу та аналізу цін на ринку.

Іонов твердить, що, переглянувши договори та деякі документи, які тендерний комітет надав йому не в повному обсязі, а вибірково, відмовився від їх підписання до закінчення перевірки.

"Усю тендерну документацію мені вдалося знайти завдяки виклику патруля поліції в департамент, про що написав заяву до правоохоронних органів. У заяві зазначив про сумнівність тендерної закупівлі з проханням втрутитися. Це було 3 квітня", - розказав Іонов.

Також він додав, що ознайомившись із результатами аудиту, він написав доповідні записки в.о. голови КОДА Володіну, прем’єр-міністру України, до МОЗ та Офісу президента України, де повідомив про ймовірну розтрату бюджетних коштів і тиск, що вчиняє профільний заступник очільника КОДА Торкунов на Іонова, щоб той усе ж підписав документи.

"Я поінформував в.о. голови Володіна про те, що ці договори підписувати не буду, та пояснив причини. І навіть пропонував повторно провести тендери та дати можливість іншим учасникам подати свої пропозиції. Але Володін мені сказав, що він уже відзвітував президенту, що процес закупівель запущено й усе необхідне от-от буде в лікарнях", - розказав Іонов.

"У відповідь мені було сказано, що так ми несемо спільну відповідальність, а якщо проведемо тендер повторно, то вся відповідальність тільки на мені особисто. Але вона й так повністю на мені за будь-яких умов, бо лише директор департаменту підписує договори й ніхто інший", – підкреслив директор ДОЗ.

Іонов підкреслив, що після надсилання доповідних прем’єр-міністру та до ОП в департамент почали надходити листи з проханням відзвітувати про закупівлі та оснащення лікарень, тобто ситуацію взяли під контроль.

Зокрема, 6 квітня ДОЗ отримав лист від ТОВ "Компанія Елдімед" щодо неможливості виконання постачання апаратів ШВЛ та відкликання підписів під проєктом договорів, а 7-го тендерний комітет вирішив скасувати торги через неможливість усунення порушень, які виникли через недотримання законодавства щодо закупівель, про що свідчить опублікований протокол засідання.

"Примітно те, що в той же час ТОВ "Компанія Елдімед" заключила договір про закупівлю такого ж апарату ШВЛ із КНП "Коростенська ЦРЛ" 3 квітня. Термін поставки товару за договором, який опубліковано на сайті закупівель, до 15 червня 2020 року. 6 квітня лікарня здійснила 100% оплати", - зазначає ЗМІ.

На останок 6 квітня Іонов розповів, що виявив підроблення свого підпису. Нібито хтось із працівників ДОЗ підписався за нього на супровідному листі, надісланому до Кабміну на виконання доручення, в якому йшлося про перелік та розташування обсервацій. Раніше було погоджено інший перелік обсервацій, але хтось із невідомих причин його змінив. Іонов знову офіційно повідомив в.о. голови КОДА про виявлене порушення та вимагає проведення службового розслідування.