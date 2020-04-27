Тільки троє нардепів взяли участь в усіх голосуваннях Верховної ради під час карантину

Під час карантину народні депутати побили антирекорд з участі в голосуваннях парламенту

Фото: Cторінка Євгенії Кравчук у Facebook

Під час карантину народні депутати побили антирекорд з участі в голосуваннях парламенту

Тільки троє депутатів взяли участь у 100% голосувань під час карантину, пише RegioNews з посиланням на Комітет виборців України. Це Олександр Бакумов і Олександр Літвінов з Харківщини та Григорій Мазурашу з Буковини. Усі вони з партії "Слуга народу".

Усього з моменту оголошення карантину відбулося вісім пленарних засідань, на яких було проведено 384 голосування. В середньому один народний депутат взяв участь (натиснув "за", "проти" чи "утримався") лише в 57% голосувань. Таким чином народні депутати проігнорували майже половину голосувань Ради під час карантину. Це найнижчий показник за весь час роботи депутатів IX скликання.

Для порівняння: у березні показники участі в голосуваннях були на рівні 66%, лютому – 73%, січні – 82%, грудні – 79%, листопаді - 80%, жовтні – 65%, вересні – 71%.

51 народний депутат взяв участь в менше, ніж 10% голосувань Ради під час карантину.

Найактивніше голосували депутати "Слуги Народу" (в середньому взяли участь у 84% голосувань) та "Європейської солідарності" (75%), які взяли участь в більшості голосувань Ради.

У групи "Довіра" показники на рівні 64%, "Голосу" - 57%, ОПЗЖ - 56%, "Батьківщини" - 50%. Депутати групи "За майбутнє" в середньому взяли участь лише в 39% голосувань.

"Під час карантину народні депутати розглядали не лише закони, спрямовані на боротьбу з коронавірусом, але й низку інших важливих законодавчих рішень. Зокрема, було прийнято так званий закон про ринок землі, який супроводжувалася значною кількістю правок. Саме це суттєво вплинуло на низькі показники участі народних депутатів у голосуваннях. Адже традиційно розгляд правок сприймається багатьма депутатами як технічне голосування, в яке не варто особливо вникати. Однак, крім цього, деякі фракції і групи Ради свідомо саботували голосування з окремих питань, мотивуючи це своєю політичною позицією і повним несприйняттям запропонованих законодавчих змін", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

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