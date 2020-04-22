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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
22 квітня 2020, 19:58 80

Повернення Саакашвілі: соцмережі відреагували жартами та фотожабами

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22 квітня 2020, 19:58 80
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22 квітня стало відомо, що колишнього президента Грузії та ексочільника Одеської області Міхеіла Саакашвілі планують призначити віцепрем’єром із питань реформ
Фото: ProTroll
22 квітня стало відомо, що колишнього президента Грузії та ексочільника Одеської області Міхеіла Саакашвілі планують призначити віцепрем’єром із питань реформ

Згодом і сам Саакашвілі, і керівництво фракції "Слуга народу" підтвердили цю інформацію. І поки новина про повернення Саакашвілі обростала все новими фактами, українці в соцмережах як завжди, почали жартувати із цієї події.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що Українського та грузинського політика, екскерівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі можуть призначити на посаду віцепрем’єра із питань реформ в українському уряді.


Володимир Зеленський Офіс президента Михаїл Саакашвілі соцмережі
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