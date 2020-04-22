Повернення Саакашвілі: соцмережі відреагували жартами та фотожабами
Згодом і сам Саакашвілі, і керівництво фракції "Слуга народу" підтвердили цю інформацію. І поки новина про повернення Саакашвілі обростала все новими фактами, українці в соцмережах як завжди, почали жартувати із цієї події.
2021 рік. Порошенко допомагає Саакашвілі прорвати кордон і повернутись в Україну через політичне переслідування реформатора Зеленським— a-lex (@sanische) April 22, 2020
Рейтинг до біса пішов, діставай Саакашвілі ... народні прикмети України— Саіда Цолаківна Кіпельвуман (@Se3735) April 22, 2020
Артист Зеленський вирішив підсилити трупу неперевершеним стендапером Саакашвілі.— Лариса Сарган (@SarganLarysa) April 22, 2020
Так, не вистачало у шоу отого бе-бе-бе.
Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що Українського та грузинського політика, екскерівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі можуть призначити на посаду віцепрем’єра із питань реформ в українському уряді.
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