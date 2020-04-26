До Чорнобиля приїхав Володимир Зеленський
Президент вшанує пам'ять загиблих в результаті аварії та вручить державні нагороди пожежникам, які гасили пожежу в зоні відчуження цього року
Президент вшанує пам'ять загиблих в результаті аварії та вручить державні нагороди пожежникам, які гасили пожежу в зоні відчуження цього року
Про це повідомляє Офіс Президента у своєму Telegram-каналі, пише RegioNews.
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в неділю на північ Київської області візьме участь у церемонії вшанування пам'яті ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС і огляне місце пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.
"Президент зустрінеться з працівниками ДСНС України, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в зоні відчуження, і вручить державні нагороди", - повідомляє прес-служба глави держави.
Нагадаємо, сьогодні 34-ті роковини трагедії на Чорнобильській АЕС. Через карантин цьогоріч офіційні масові заходи не заплановані.
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Сьогодні 34-ті роковини Чорнобильської трагедії: загиблих вшановують онлайн
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