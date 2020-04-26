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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
26 квітня 2020, 13:10 12

До Чорнобиля приїхав Володимир Зеленський

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26 квітня 2020, 13:10 12
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Президент вшанує пам'ять загиблих в результаті аварії та вручить державні нагороди пожежникам, які гасили пожежу в зоні відчуження цього року
фото: Офіційний сайт президента України
Президент вшанує пам'ять загиблих в результаті аварії та вручить державні нагороди пожежникам, які гасили пожежу в зоні відчуження цього року

Про це повідомляє Офіс Президента у своєму Telegram-каналі, пише RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в неділю на північ Київської області візьме участь у церемонії вшанування пам'яті ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС і огляне місце пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

"Президент зустрінеться з працівниками ДСНС України, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в зоні відчуження, і вручить державні нагороди", - повідомляє прес-служба глави держави.

Нагадаємо, сьогодні 34-ті роковини трагедії на Чорнобильській АЕС. Через карантин цьогоріч офіційні масові заходи не заплановані.

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Чорнобиль трагедія президент Володимир Зеленський пожежа АЕС аварія
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