До Чорнобиля приїхав Володимир Зеленський

Президент вшанує пам'ять загиблих в результаті аварії та вручить державні нагороди пожежникам, які гасили пожежу в зоні відчуження цього року

фото: Офіційний сайт президента України

Президент вшанує пам'ять загиблих в результаті аварії та вручить державні нагороди пожежникам, які гасили пожежу в зоні відчуження цього року

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