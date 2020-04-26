Мэр Днепра заступился за своего коллегу из Покровска Александра Шаповала

Обращение Филатова размещено на его странице в Facebook, пишет RegioNews.

"Могу ли я задать Вам, господин Президент, только один вопрос: "Скажите, а разве справедливо, когда за человека, который якобы украл 1,3 миллиона гривен, прокуратура просит залог в 17 миллионов?"

Нет, нет, конечно, Вы не влияете на правоохранительные органы и новый Генеральный прокурор, в отличие от предшественника, уж точно не "Ваш человек".

Но просто скажите: "Это справедливо?"

Или Александр Шаповал, который никого не убил и не изнасиловал, должен сидеть за решёткой, только потому, что ему влупили неподъёмный залог, перед которым требовали неподъёмный откат?", - задал вопрос президенту Филатов.