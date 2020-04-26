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26 апреля 2020, 15:32 14

Мэр Днепра заступился за своего коллегу из Покровска Александра Шаповала

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26 апреля 2020, 15:32 14
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Борис Филатов обратился к президенту Владимиру Зеленскому с официальным обращением по поводу задержания мэра Покровска Александра Шаповала
Фото #KyivPost
Борис Филатов обратился к президенту Владимиру Зеленскому с официальным обращением по поводу задержания мэра Покровска Александра Шаповала

Обращение Филатова размещено на его странице в Facebook, пишет RegioNews.

"Могу ли я задать Вам, господин Президент, только один вопрос: "Скажите, а разве справедливо, когда за человека, который якобы украл 1,3 миллиона гривен, прокуратура просит залог в 17 миллионов?"

Нет, нет, конечно, Вы не влияете на правоохранительные органы и новый Генеральный прокурор, в отличие от предшественника, уж точно не "Ваш человек".

Но просто скажите: "Это справедливо?"

Или Александр Шаповал, который никого не убил и не изнасиловал, должен сидеть за решёткой, только потому, что ему влупили неподъёмный залог, перед которым требовали неподъёмный откат?", - задал вопрос президенту Филатов.

Далее мэр Днепра поинтересовался, когда когда закончатся бесконечные уголовные дела против общественных активистов, мэров и политических оппонентов:

"Ну и, наконец, скажите, когда уже закончатся бесконечные уголовные дела?

Против мэров. Против местных депутатов. Общественных активистов. Политических оппонентов.

А особенно против веселых тётенек, которые по-смешному угрожают Вам в Ютубе, а по итогу, подлецы в погонах ищут у них в детских кроватях водяные пистолеты…

Поверьте, у меня давние мировоззренческие разногласия с мэрами Одессы и Харькова, но хотелось бы понять, а когда закончатся их бесконечные уголовные дела, которые годами переходят в наследство от одного президента к следующему?

…Поверьте, мне не нравится, что в Запорожье построили аэропорт, который конкурирует с Днепром ( ой, кстати, а где наш?), но когда мэра Запорожья за него преследуют (опять же в карантин ) - это чистое скотство.

В Киеве гоняют замов Кличко, в Виннице СБУ (!) ищет в мэрии (!!) украденную соль (!!!).
Или у нас уже все хорошо в стране с госбезопасностью, что надо спецслужбе солью заниматься?

Львов, Сумы, Полтава, Покров, Черкассы, Конотоп...

Владимир Александрович, неужели каждое утро, Ваши аппаратчики не кладут Вам на стол сводки о том, что в Украине уголовные дела штампуются пачками?

В вашем знаменитом турборежиме" - написал Борис Филатов.

Уважаемый Владимир Александрович! Уважаемый господин Президент! Буквально вчера, я обещал выступить с официальным...

Опубліковано Borys Filatov Неділя, 26 квітня 2020 р.

Также Борис Филатов инициировал флешмоб в поддержку Александра Шаповала.

Вчера, так называемые "правоохранители", бросили за решётку мэра города Покров Александра Шаповала и его...

Опубліковано Borys Filatov Субота, 25 квітня 2020 р.


Владимир Зеленский мэр президент Днепр Днепропетровская область Борис Филатов
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