Мэр Днепра заступился за своего коллегу из Покровска Александра Шаповала
Обращение Филатова размещено на его странице в Facebook, пишет RegioNews.
"Могу ли я задать Вам, господин Президент, только один вопрос: "Скажите, а разве справедливо, когда за человека, который якобы украл 1,3 миллиона гривен, прокуратура просит залог в 17 миллионов?"
Нет, нет, конечно, Вы не влияете на правоохранительные органы и новый Генеральный прокурор, в отличие от предшественника, уж точно не "Ваш человек".
Но просто скажите: "Это справедливо?"
Или Александр Шаповал, который никого не убил и не изнасиловал, должен сидеть за решёткой, только потому, что ему влупили неподъёмный залог, перед которым требовали неподъёмный откат?", - задал вопрос президенту Филатов.
Далее мэр Днепра поинтересовался, когда когда закончатся бесконечные уголовные дела против общественных активистов, мэров и политических оппонентов:
"Ну и, наконец, скажите, когда уже закончатся бесконечные уголовные дела?
Против мэров. Против местных депутатов. Общественных активистов. Политических оппонентов.
А особенно против веселых тётенек, которые по-смешному угрожают Вам в Ютубе, а по итогу, подлецы в погонах ищут у них в детских кроватях водяные пистолеты…
Поверьте, у меня давние мировоззренческие разногласия с мэрами Одессы и Харькова, но хотелось бы понять, а когда закончатся их бесконечные уголовные дела, которые годами переходят в наследство от одного президента к следующему?
…Поверьте, мне не нравится, что в Запорожье построили аэропорт, который конкурирует с Днепром ( ой, кстати, а где наш?), но когда мэра Запорожья за него преследуют (опять же в карантин ) - это чистое скотство.
В Киеве гоняют замов Кличко, в Виннице СБУ (!) ищет в мэрии (!!) украденную соль (!!!).
Или у нас уже все хорошо в стране с госбезопасностью, что надо спецслужбе солью заниматься?
Львов, Сумы, Полтава, Покров, Черкассы, Конотоп...
Владимир Александрович, неужели каждое утро, Ваши аппаратчики не кладут Вам на стол сводки о том, что в Украине уголовные дела штампуются пачками?
В вашем знаменитом турборежиме" - написал Борис Филатов.
Уважаемый Владимир Александрович! Уважаемый господин Президент! Буквально вчера, я обещал выступить с официальным...Опубліковано Borys Filatov Неділя, 26 квітня 2020 р.
Также Борис Филатов инициировал флешмоб в поддержку Александра Шаповала.
Вчера, так называемые "правоохранители", бросили за решётку мэра города Покров Александра Шаповала и его...Опубліковано Borys Filatov Субота, 25 квітня 2020 р.
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