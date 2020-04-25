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25 квітня 2020, 17:03 18

Мера Покрова підозрюють у розкраданні та "відкатах”

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25 квітня 2020, 17:03 18
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Меру міста Покров на Дніпропетровщині Олександру Шаповалу повідомили про підозру у розкраданні більш як 1 мільйона гривень бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт
Фото: npu.gov.ua
Меру міста Покров на Дніпропетровщині Олександру Шаповалу повідомили про підозру у розкраданні більш як 1 мільйона гривень бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт

Кошти виділялися на проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти міста.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили організовану групу, до складу якої входили п'ятеро громадян, зокрема посадові особи однієї з міських рад, за привласнення бюджетних коштів.

Міському голові, керівникові та працівникові управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету міської ради, а також двом цивільним повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема, про "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем” та "службове підроблення”.

"Посадовці затверджували своїм підписом документи, до яких заздалегідь вносили недостовірні відомості щодо об’ємів та якості виконаних робіт. Ці документи були підставою для перерахування коштів на рахунки комерційних структур. Легалізували одержані кошти через товариства з ознаками фіктивності”, - передають у відомстві.

На даний час встановлено, що внаслідок протиправної діяльності завдано збитків на суму більш як 1,3 мільйона гривень.

Крім того, правоохоронці встановили факти одержання посадовцями міськради "відкатів”.

Як повідомлялось раніше, НАБУ завершило розслідування за підозрою народного депутата Ярослава Дубневича у заволодінні 93,28 млн грн ПАТ "Укрзалізниця".


Нацполіція поліція корупція мер Покров Дніпропетровська область
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