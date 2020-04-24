15:48  24 квітня
Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні
19:39  24 квітня
Чоловік Ірини Венедіктової носить елітний годинник з діамантами
18:39  24 квітня
Суд скасував цілодобовий домашній арешт для Тетяни Чорновол
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
24 квітня 2020, 18:13 5

Мерія Вінниці "наварила" майже п’ять мільйонів на закупівлях дорожньої солі

Читайте также
на русском языке
24 квітня 2020, 18:13 5
Читайте также на русском языке
СБУ викрила посадових осіб Вінницької міської ради на мільйонних збитках, завданих бюджету під час закупівель дорожньої солі
СБУ викрила посадових осіб Вінницької міської ради на мільйонних збитках, завданих бюджету під час закупівель дорожньої солі

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Посадовці Департаменту комунального господарства та благоустрою вступили у змову з менеджером одного з місцевих товариств. Вони створили антиконкурентні умови для інших потенційних учасників торгів і значно завищили вартість продукції.

У грудні минулого року між Департаментом та цим товариством укладено договір на постачання дорожньої солі на суму 9,9 мільйона гривень, однак товарознавча експертиза задокументувала факт завищення ціни товару на майже 4,8 мільйона гривень, чим державі завдано збитки в особливо великих розмірах.

Слідчі СБУ оголосили чотирьом фігурантам про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Бюджет Вінниці через карантин втратить у першому півріччі майже 400 мільйонів

Фонд держмайна продає Вінницький ювелірний завод


Вінниця горсовет кримінал кримінальна справа бюджетні кошти закупівля
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Харкові парк Горького в розпал епідемії закуповує новорічні декорації на 2,2 млн грн
24 квітня 2020, 14:13
Бюджет Вінниці через карантин втратить у першому півріччі майже 400 мільйонів
24 квітня 2020, 13:04
Засновник "B2B Jewelry" зареєстрував власну політичну партію
24 квітня 2020, 11:27
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 квітня 2020, 22:15
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 14:18
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
Останні Популярні
Наталія Стримовська
Олег Бегаль
Дмитро Гордон
Всі блоги »
Карантинний сепаратизм: чому Кернес витрачає мільярди на зоопарк і не хоче доплачувати лікарям
24 квітня 2020, 15:00
Передвиборчий хайп в Івано-Франківську, або Як Марцінків ромів "пакував"
24 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »