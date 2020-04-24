Мерія Вінниці "наварила" майже п’ять мільйонів на закупівлях дорожньої солі

СБУ викрила посадових осіб Вінницької міської ради на мільйонних збитках, завданих бюджету під час закупівель дорожньої солі

СБУ викрила посадових осіб Вінницької міської ради на мільйонних збитках, завданих бюджету під час закупівель дорожньої солі

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Посадовці Департаменту комунального господарства та благоустрою вступили у змову з менеджером одного з місцевих товариств. Вони створили антиконкурентні умови для інших потенційних учасників торгів і значно завищили вартість продукції.

У грудні минулого року між Департаментом та цим товариством укладено договір на постачання дорожньої солі на суму 9,9 мільйона гривень, однак товарознавча експертиза задокументувала факт завищення ціни товару на майже 4,8 мільйона гривень, чим державі завдано збитки в особливо великих розмірах.

Слідчі СБУ оголосили чотирьом фігурантам про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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