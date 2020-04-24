Мерія Вінниці "наварила" майже п’ять мільйонів на закупівлях дорожньої солі
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.
Посадовці Департаменту комунального господарства та благоустрою вступили у змову з менеджером одного з місцевих товариств. Вони створили антиконкурентні умови для інших потенційних учасників торгів і значно завищили вартість продукції.
У грудні минулого року між Департаментом та цим товариством укладено договір на постачання дорожньої солі на суму 9,9 мільйона гривень, однак товарознавча експертиза задокументувала факт завищення ціни товару на майже 4,8 мільйона гривень, чим державі завдано збитки в особливо великих розмірах.
Слідчі СБУ оголосили чотирьом фігурантам про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Читайте також: Бюджет Вінниці через карантин втратить у першому півріччі майже 400 мільйонів
Фонд держмайна продає Вінницький ювелірний завод
- 21:56 24 квітня Кабмін розробив покроковий план виходу з карантину
- 21:26 24 квітня Зеленський підписав закон про протидію депутатському спаму
- 20:46 24 квітня На Донбасі ворог посилив обстріли, двоє військових поранені
- 20:04 24 квітня Кабмін звільнив Нефьодова з поста керівника митниці
- 19:39 24 квітня Чоловік Ірини Венедіктової носить елітний годинник з діамантами
- 19:07 24 квітня Керувати двома РДА в Харківській області поставили адвоката і медика-юриста
- 22:15 23 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:18 17 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 12:00 18 квітня Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків