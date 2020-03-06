Виконуючим обов'язки генпрокурора призначено Віктора Чумака
Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора, передає RegioNews.
Зазначається, що у розділі "керівництво” появилася біографія Чумака і вказано, що він виконувач обов'язків генерального прокурора України.
Сам Чумак у коментарі "Громадському" підтвердив цю інформацію і заявив, що залишається виконувати обов’язки до призначення нового очільника відомства.
Нагадаємо, 5 березня під час позачергового засідання парламент проголосував за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Відповідне рішення підтримали 263 народних депутати.
4 березня Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності підтримав проект постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапка (№3154).
Президент України Володимир Зеленський відмовився коментувати питання про можливу відставку генпрокурора Руслана Рябошапки.
Пізніше він прокоментував інформацію про можливу відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. На думку Президента, якщо робота чиновника не приносить результату, то такі чиновники не повинні обіймати посаду.
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