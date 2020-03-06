Виконуючим обов'язки генпрокурора призначено Віктора Чумака

До призначення нового генерального прокурора відомство буде очолювати Віктор Чумак, який до цього був заступником колишнього генерального прокурора України Руслана Рябошапки

Фото: Facebook

До призначення нового генерального прокурора відомство буде очолювати Віктор Чумак, який до цього був заступником колишнього генерального прокурора України Руслана Рябошапки

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