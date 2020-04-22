Міністр громад та територій Чернишов має рахунок в російському банку

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов має рахунок в російському "Альфа-банку", на якому зберігає 46 284 швейцарських франків.

Фото: koda.gov.ua

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов має рахунок в російському "Альфа-банку", на якому зберігає 46 284 швейцарських франків.

Про це свідчать дані його декларації про доходи, передає RegioNews.

Крім того, згідно із даними декларації, Олексій Чернишов зберігає готівкою 500 тисяч доларів, його дружина має готівкою 115 тисяч доларів.

Міністр має рахунок в "Приватбанку", де зберігає 23 663 гривень, у тому ж "Приватбанку" його дружина має на рахунку 19 423 гривні.

Олексій Чернишов тримає на рахунку в австрійському "Erste Bank" 52 919 євро, його дружина теж має рахунок в "Erste Bank" на 20 955 євро.

Крім того, міністр позичив третім особам 7 мільйонів 405 тисяч гривень, зокрема, 3,8 мільйонів гривень компанії "АМ Проперті Груп" і 3,6 мільйонів гривень кооперативу "ЖБК "Сонячний берег".

Колишній очільник Київської області задекларував також безліч іншого майна. Наприклад, 4 елітних автомобілі, земельну ділянку, житловий будинок, 5 квартир і 11 дорогих годинників.

Згідно із даними ризик-аналізу від порталу declarations.com.ua, декларація міністра має цілий ряд можливих корупціогенних маркерів і декілька червоних маркерів, на які варто звернути особливу увагу.

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Нагадаємо, 11 березня 2020 року президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

5 квітня повідомлялося, що Міністр Чернишов так і не реалізував жодного з своїх будівельних мега-проєктів.

Також повідомлялося, що люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ у Київській області, а хворі коронавірусом другий тиждень чекають нові апарати штучної вентиляції легенів.