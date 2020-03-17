Рада призначила Венедіктову генпрокурором

Верховна рада України підтримала кандидатуру Ірини Венедиктової на посаду генерального прокурора України

Фото: пресслужба ДБР

Верховна рада України підтримала кандидатуру Ірини Венедиктової на посаду генерального прокурора України

Як передає RegioNews, "за" проголосували 269 народних депутатів.

Зазначимо, що за призначення Венедіктової на посаду генпрокурора не голосували фракції "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина", тоді як "Слуга народу" віддала 224 голоси.

"Опозиційна платформа – За життя" віддала три голоси, депутатська група "За майбутнє" – 16 голосів, а позафракційні – 13.

ДОВІДКА: Ірина Валентинівна Венедиктова народилася в Харкові 21 вересня 1978 року в родині юристів.

Правознавець, юрист, доктор юридичних наук і професор. Освіту здобула в Харківському національному університеті внутрішніх справ, також пройшла курс навчання в Chartered Institute of Arbitrators.

Ірина Венедиктова працювала завідуючою кафедри цивільно-правових дисциплін на юридичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Є арбітром Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України. Венедиктова також керує власною науковою школою. Була радником в декількох юрфірмах.

У 2017 році Ірина Венедиктова брала участь в конкурсі на посаду судді касаційного цивільного суду при Верховному Суді України, проте не набрала потрібної кількості балів.

Венедиктова на парламентських виборах 2019 була обрана народним депутатом від партії Слуга народу, №3 в списку. Голова комітету з питань правової політики у Верховній Раді IX скликання.

27 грудня 2019 року Зеленський призначив Венедіктову тимчасово виконуючою обов'язки директора ГБР.

Нагадаємо, раніше комітет з питань правоохоронної діяльності схвалив кандидатуру Венедиктової на посаду генпрокурора. Пізніше Володимир Зеленський вніс пропозицію про призначення Ірини Венедиктової главою Офісу генпрокурора.

Під час свого виступу у Раді Венедіктова пообіцяла не продавати та не зливати справи, відновити інституцію прокуроратури, зробивши її ефективною та дієвою.

16 березня на сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт постанови "Про надання згоди на призначення президентом України Венедіктової І.В. на посаду генерального прокурора".

5 березня під час позачергового засідання парламент проголосував за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Відповідне рішення підтримали 263 народних депутати. Виконуючим обов'язки генпрокурора призначили Віктора Чумака.