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17 березня 2020, 09:38 9

Зеленський в Раді замовив слово за Венедіктову

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17 березня 2020, 09:38 9
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Президент України Володимир Зеленський прийшов у вівторок, 17 березня, на позачергове засідання Верховної Ради
Фото: скрін з відео
Президент України Володимир Зеленський прийшов у вівторок, 17 березня, на позачергове засідання Верховної Ради

Про це повідомляє RegioNews.

Виступаючи перед нардепами, гарант вніс пропозицію про призначення Ірини Венедиктової головою Офісу генпрокурора.

"Вперше в історії незалежної України генеральним прокурором може стати жінка", - сказав він.

Нагадаємо, раніше комітет з питань правоохоронної діяльності схвалив кандидатуру Венедиктової на посаду генпрокурора.

16 березня на сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт постанови "Про надання згоди на призначення президентом України Венедіктової І.В. на посаду генерального прокурора".

5 березня під час позачергового засідання парламент проголосував за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Відповідне рішення підтримали 263 народних депутати. Виконуючим обов'язки генпрокурора призначили Віктора Чумака.


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