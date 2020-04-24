Заступником міністра фінансів може стати Василь Цушко

Заступник голови "Соціалістичної партії" і чиновник часів Януковича Василь Цушко претендує на посаду заступника міністра фінансів

Фото: Ольга Дегтяренко

Заступник голови "Соціалістичної партії" і чиновник часів Януковича Василь Цушко претендує на посаду заступника міністра фінансів

Про це стало відомо із декларації про доходи Цушка, яка оприлюднена на сайті Національного агентства із запобігання корупції, передає RegioNews.

Відомо, що декларацію він подав 23 квітня як претендент на посаду заступника очільника Міністерства фінансів України.

В Декларації Цушко вказав дві земельні ділянки, квартиру в Києві та автомобіль Infiniti FX35 2006 року випуску.

Із доходів за минулий рік він вказав 8178 грн заробітної платні у ТОВ "Українська сировина", і 1042 грн доходу від надання майна в оренду.

В декларації також зазначено, що Цушко є заступником голови Соціалістичної партії Олександра Мороза.

Сам Цушко покищо ніяк не прокоментував інформацію про його можливе призначення.

Довідка: Василь Цушко - український політик, державний діяч, чиновник. Був чотири рази народним, в 1994 та 1998 роках обирався від Селянської партії, в 2002 і 2006 роках від Соціалістичної партії. З 2005 по 2006 рік очолював Одеську ОДА. В 2006 - 2007 роках обіймав посаду міністра внутрішніх справ України.

З 11 березня по 9 грудня 2010 року очолював міністерство економіки в уряді Миколи Азарова. У грудні 2010 року очолив Антимонопольний комітет і займав посаду його керівника до лютого 2014 року.

У 2014 році балотувався на пост президента України, але зняв свою кандидатуру до голосування.