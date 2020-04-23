У ЗСУ - нові випадки інфікування коронавірусом

23 квітня стало відомо про трьох нових COVID-позитивних військових в українській армії

Фото з Facebook-сторінки

23 квітня стало відомо про трьох нових COVID-позитивних військових в українській армії

Про це інформують RegioNews із посиланням на командування Медичних сил Збройних сил України.

Один військовий зараз отримує необхідне лікування вдома, у Львівській області під наглядом працівників медичної служби. Другого шпиталізували до Чернівецького військового госпіталю. Третій військовий лікується стаціонарно у ВМКЦ Північного регіону.

На ізоляції – 341 особа. У найближчі три доби режим самоізоляції закінчиться у 80 військових.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні 6 військових ЗСУ одужали, двоє - померли.

Як писали RegioNews раніше, українські військові, які мають підозру на коронавірус. проходять 14-денну обсервацію у Центрі медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування Міністерства оборони "Трускавецький”.