У ЗСУ - нові випадки інфікування коронавірусом
23 квітня стало відомо про трьох нових COVID-позитивних військових в українській армії
23 квітня стало відомо про трьох нових COVID-позитивних військових в українській армії
Про це інформують RegioNews із посиланням на командування Медичних сил Збройних сил України.
Один військовий зараз отримує необхідне лікування вдома, у Львівській області під наглядом працівників медичної служби. Другого шпиталізували до Чернівецького військового госпіталю. Третій військовий лікується стаціонарно у ВМКЦ Північного регіону.
На ізоляції – 341 особа. У найближчі три доби режим самоізоляції закінчиться у 80 військових.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні 6 військових ЗСУ одужали, двоє - померли.
Як писали RegioNews раніше, українські військові, які мають підозру на коронавірус. проходять 14-денну обсервацію у Центрі медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування Міністерства оборони "Трускавецький”.
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- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
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