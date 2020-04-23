16:30  23 квітня
Нацрада призначила "112 Україна” позапланову перевірку
11:53  23 квітня
Мери Рівного й Черкас йдуть у відпуски у розпал коронавірусу
14:11  23 квітня
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
UA | RU
UA | RU
Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
23 квітня 2020, 17:52 1

У ЗСУ - нові випадки інфікування коронавірусом

Читайте также
на русском языке
23 квітня 2020, 17:52 1
Читайте также на русском языке
23 квітня стало відомо про трьох нових COVID-позитивних військових в українській армії
Фото з Facebook-сторінки
23 квітня стало відомо про трьох нових COVID-позитивних військових в українській армії

Про це інформують RegioNews із посиланням на командування Медичних сил Збройних сил України.

Один військовий зараз отримує необхідне лікування вдома, у Львівській області під наглядом працівників медичної служби. Другого шпиталізували до Чернівецького військового госпіталю. Третій військовий лікується стаціонарно у ВМКЦ Північного регіону.

На ізоляції – 341 особа. У найближчі три доби режим самоізоляції закінчиться у 80 військових.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні 6 військових ЗСУ одужали, двоє - померли.

Як писали RegioNews раніше, українські військові, які мають підозру на коронавірус. проходять 14-денну обсервацію у Центрі медичної реабілітації та санаторно-курортного лікування Міністерства оборони "Трускавецький”.


коронавірус звіт ЗСУ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 квітня 2020, 16:44
Показали, як військові ЗСУ проходять обсервацію
22 квітня 2020, 16:29
Зеленський: українські вчені працюватимуть над створенням ліків від коронавірусу
22 квітня 2020, 15:47
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
23 квітня 2020, 16:44
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
17 квітня 2020, 14:18
Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
18 квітня 2020, 12:00
У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
17 квітня 2020, 14:38
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
Останні Популярні
Олег Бегаль
Дмитро Гордон
Валерія Ясницька
Всі блоги »
Дружина-мільйонерка і російський шпигун: що відомо про новопризначеного голову Закарпатської ОДА Олексія Петрова
23 квітня 2020, 15:00
Родинний бізнес Андріївих: хто контролює автовокзали Закарпаття
23 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »