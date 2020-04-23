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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
23 квітня 2020, 17:28 5

На Луганщині пацієнти подолали коронавірус: подробиці

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23 квітня 2020, 17:28 5
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У Луганській області троє хворих COVID-19 станом на 23 квітня подолали недугу
Фото:depositphotos
У Луганській області троє хворих COVID-19 станом на 23 квітня подолали недугу

Про це інформують RegioNews із посиланням на ДУ "Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України".

Лабораторно в області підтверджено 27 випадків інфікування коронавірусом. Найбільше хворих у віковій категорії ід 30 до 49 років. Таких пацієнтів 11 із загальної кількості.

На стаціонарному лікуванні перебуває 11 осіб, лікуються амбулаторно 13 осіб. Ще 122 мешканців регіону перевіряють на зараження коронавірусу методом ПЦР-тестування.

На сьогодні у Луганській області подолати COVID-19 вдалося трьом пацієнтам. Летальних випадків не зафіксовано.

Тим часом на окупованій російськими військами території Луганської області зафіксували першу смерть від коронавірусу. Йдеться про 74-річного чоловіка. "Міністр охорони здоров'я ЛНР" Наталія Пащенко заявила, що літній чоловік помер від супутнього захворювання, хоча й був носіем "китайського " вірусу. До апарату ШВЛ його не підключали. На 22 квітня у самопроголошеній "ЛНР" зафіксували 48 випадків зараження COVID19.

Нагадаємо, що станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.

Як писали RegioNews раніше, військові медики у Луганській області отримали бавовняні медичні пов’язки, антисептики та розчин для дезінфекції поверхонь.


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