Підозрюваного у розстрілах майданівців відпустили під особисте забов’язання
Про це повідомила адвокатка родин героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська, передає RegioNews.
"Відмовили в задоволенні клопотання прокурора Земского про продовження підозрюваному у вбивстві Олега Ушневича і пораненні Віталія Гукова цілодобового домашнього арешту. Володимиру Косенко особисте зобов‘язання - виконувати процесуальні обов‘язки, утриматись від спілкування зі свідками та підозрюваними. Повідомляти про зміну місця проживання і роботи”, - зазначає Закревська.
Також адвокатка додала, що прокурор просив продовжити цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета Володимиру Косенку на 60 діб.
Як повідомлялось раніше, Державне бюро розслідувань порушило нове кримінальне провадження в рамках розслідування справ Майдану.
Нагадаємо, 6 березня в рамках розслідування справи Майдану Печерський районний суд Києва заочно заарештував двох колишніх керівників правоохоронних органів. Мова йде про кримінальне провадження від 23 червня 2017 року.
У зв'язку з тим, що з 20 листопада 2019 органи прокуратури втратили слідчі функції, справи Майдану перейшли частково до Державного бюро розслідувань, частково - до Національного антикорупційного бюро. В рамках ДБР був створений відділ з розслідувань справ Майдану, який очолив Олександр Буряк, який займав раніше посаду заступника директора ДБР.
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