Крим: суддю, яка перейшла на бік окупантів, звинувачують у держзраді

Колишню суддю Апеляційного суду АР Крим судитимуть за сприяння переслідуванню українців та порушення присяги на вірність народу України

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Колишню суддю Апеляційного суду АР Крим судитимуть за сприяння переслідуванню українців та порушення присяги на вірність народу України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва прокуратури АР Крим завершено досудове розслідування стосовно судді незаконно створеного "Верховного Суду Республіки Крим" за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, після окупації півострова в 2014 році суддя Апеляційного суду АР Крим, зрадивши присягу на вірність народу України, перейшла на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта.

Суддя брала безпосередню участь у реалізації політики держави-окупанта, яка спрямована на переслідування громадян України незгодних з окупацією півострова. Під час кримінального переслідування проукраїнських учасників мітингу 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради АР Крим вона незаконно застосовувала кримінально-процесуальне законодавство РФ. Протягом лютого - березня 2016 року вона неодноразово відмовляла у задоволенні апеляційних скарг на незаконні рішення суду про продовження запобіжних заходів громадянам України, які брали участь у цьому мітингу.

Таким чином, колишня суддя Апеляційного суду АР Крим забезпечила належне функціонування незаконно створених на окупованій території судових органів, порушила права громадян України на свободу і особисту недоторканість.

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