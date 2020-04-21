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21 квітня 2020, 16:44 8

Крим: суддю, яка перейшла на бік окупантів, звинувачують у держзраді

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21 квітня 2020, 16:44 8
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Колишню суддю Апеляційного суду АР Крим судитимуть за сприяння переслідуванню українців та порушення присяги на вірність народу України
Фото з відкритих джерел
Колишню суддю Апеляційного суду АР Крим судитимуть за сприяння переслідуванню українців та порушення присяги на вірність народу України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва прокуратури АР Крим завершено досудове розслідування стосовно судді незаконно створеного "Верховного Суду Республіки Крим" за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, після окупації півострова в 2014 році суддя Апеляційного суду АР Крим, зрадивши присягу на вірність народу України, перейшла на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта.

Суддя брала безпосередню участь у реалізації політики держави-окупанта, яка спрямована на переслідування громадян України незгодних з окупацією півострова. Під час кримінального переслідування проукраїнських учасників мітингу 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради АР Крим вона незаконно застосовувала кримінально-процесуальне законодавство РФ. Протягом лютого - березня 2016 року вона неодноразово відмовляла у задоволенні апеляційних скарг на незаконні рішення суду про продовження запобіжних заходів громадянам України, які брали участь у цьому мітингу.

Таким чином, колишня суддя Апеляційного суду АР Крим забезпечила належне функціонування незаконно створених на окупованій території судових органів, порушила права громадян України на свободу і особисту недоторканість.

Нагадаємо, у Тернопільській області повідомили про підозру трьом злочинцям, які підробляли документи. Правоохоронцями задокументовано 15 фактів виготовлення та збуту офіційних документів.

Прокуратура АРК розпочала провадження через переслідування російським Слідкомом лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.


прокуратура Крим суд суддя
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