Зеленського закликають звільнити та посадити Єрмака
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на документ №22/091322-еп, автором якого є Олександр Іванов.
За його словами, Андрій Єрмак є уособленням двох головних загроз для України – капітуляції у війні з Росією та корупції у новій владі. Так само він застосовує тиск на депутатів Верховної Ради України.
Зокрема, Іванов навів приклад "примирення" Придністров’я та Молдови авторства заступника глави адміністрації Володимира Путіна – Дмитра Козака, з яким Єрмак має тісні контакти. Також автор петиції згадує нещодавнє підписання Єрмаком створення так званої Консультативної Ради в рамках ТКГ у Мінську.
"В силу різних обставин цей процес поки вдалося призупинити, але Єрмак заявляє, що готовий й надалі втілювати цей антиконституційний план. Тому єдиною гарантією, що він не реалізує цей задум, є його негайна відставка та кримінальна справа за ознаками державної зради", - підкреслює автор документа.
Крім того, додає він, Андрій Єрмак став уособленням корупції в команді Зеленського через звинувачення Дениса Єрмака в торгівлі державними посадами.
"Пане президенте, час визначитися і вибрати на чиєму ви боці - корупції і капітуляції перед Росією, чи на боці демократичної, незалежної некорупмонованої України. Якщо ви на боці України, то Андрій Єрмак має бути негайно звільнений, а компетентні органи повинні розпочати кримінальні провадження за фактами державної зради і корупції", - закликав Іванов.
Зазначимо, за перший день петиція набрала 2439 голосів із необхідних 25 тисяч для розгляду президентом. Збір підписів триває три місяці.
Нагадаємо, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.
При цьому в "ДНР" заявили про домовленість прямих переговорів з Україною.
Згодом нардеп фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович звернувся до СБУ з вимогою порушити кримінальну справу про державну зраду стосовно глави Офісу президента Андрія Єрмака і другого президента Леоніда Кучми.
Також низка депутатів від фракції "Слуги народу" звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради при Тристоронній контактній групі із представниками ОРДЛО.
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