Найбільше хворих коронавірусом медиків у Вінницькій області - Степанов
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
За його словами, більшість хворих виявили у Калинівській районній лікарні, вона визначена як опорний пункт при лікуванні інфікованих мешканців області.
На сьогоднішній день у Вінницькій області зареєстровано 97 випадків захворювання на COVID-19 серед медичних працівників (у 22 закладах охорони здоров’я), зокрема у Калинівській центральній районній лікарні. На доручення очільника МОЗ України лікарня додатково забезпечена 10-денним запасом засобів індивідуального захисту, - сказав Степанов.
Він також додав, що в Україну щотижня прибувають літаки з Китаю, які поповнюють запаси засобів індивідуального захисту в нашій країні.
Міністр уточнив, що за минулу добу зафіксовано 444 нові випадки, серед них 12 нових випадків серед дітей та 99 – серед медичних працівників.
Читайте також: Коронавірус в Україні та світі: хроніка подій
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, 18 квітня в Україні лабораторно підтвердили 444 нових випадки коронавірусу COVID-19, загальна кількість хворих становить 5106 осіб.
- 15:04 18 квітня У Київській області вже майже 300 хворих коронавірусом
- 14:43 18 квітня Пожежний апокаліпсис: від Зеленського вимагають скликати засідання РНБО
- 13:51 18 квітня Зеленський звільнив ймовірного кандидата на голову Закарпатської ОДА із СБУ Кіpoвoгpaдської oблaсті
- 12:43 18 квітня У Чорнобилі та Житомирській області продовжують вирувати пожежі
- 12:13 18 квітня Найбільше хворих коронавірусом медиків у Вінницькій області - Степанов
- 12:00 18 квітня Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
- 08:09 17 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 09:59 15 квітня Більшість українців вважають, що президент повинен звільнити Єрмака
- 14:38 17 квітня У Житомирській області селяни спалили декілька сіл, коли палили сміття на кладовищі
- 12:00 18 квітня Голова Рівненської ОДА отримав "квиток на війну"
- 13:57 13 квітня Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
- 12:19 12 квітня У Рівненській області горить монастир: невідомі влаштували пожежу прямо під час служби