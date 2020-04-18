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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
18 квітня 2020, 12:13 19

Найбільше хворих коронавірусом медиків у Вінницькій області - Степанов

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18 квітня 2020, 12:13 19
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У вінницькій області зафіксовано найбільше випадків захворювання коронавірусом COVID-19 серед медичних працівників, більшість із них - в Калинівській районній лікарні
Фото: скріншот відео
У вінницькій області зафіксовано найбільше випадків захворювання коронавірусом COVID-19 серед медичних працівників, більшість із них - в Калинівській районній лікарні

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, більшість хворих виявили у Калинівській районній лікарні, вона визначена як опорний пункт при лікуванні інфікованих мешканців області.

На сьогоднішній день у Вінницькій області зареєстровано 97 випадків захворювання на COVID-19 серед медичних працівників (у 22 закладах охорони здоров’я), зокрема у Калинівській центральній районній лікарні. На доручення очільника МОЗ України лікарня додатково забезпечена 10-денним запасом засобів індивідуального захисту, - сказав Степанов.

Він також додав, що в Україну щотижня прибувають літаки з Китаю, які поповнюють запаси засобів індивідуального захисту в нашій країні.

Міністр уточнив, що за минулу добу зафіксовано 444 нові випадки, серед них 12 нових випадків серед дітей та 99 – серед медичних працівників.

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Нагадаємо, 18 квітня в Україні лабораторно підтвердили 444 нових випадки коронавірусу COVID-19, загальна кількість хворих становить 5106 осіб.


коронавірус карантин МОЗ Вінницька область
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