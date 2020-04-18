У Київській області вже майже 300 хворих коронавірусом
Про це повідомила Київська обласна державна адміністрація в Facebook, передає RegioNews.
Повідомляється, що загальна кількість хворих в області виросла до 280 осіб.
Найбільша кількість заражених знаходиться в Києво-Святошинському районі (86), а також 45 хворих осіб в Обухівському районі.
Серед захворілих 17 дітей. У лікарнях перебувають 80 чоловік, 200 знаходяться самоізоляції вдома.
Від початку епідемії померли 9 жителів Київської області, 16 пацієнтів одужали.
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Нагадаємо, 18 квітня в Україні лабораторно підтвердили 444 нових випадки коронавірусу COVID-19, загальна кількість хворих становить 5106 осіб.
18 квітня у Києві кількість хворих коронавірусом зросла до 770 підтверджених випадків, упродовж доби зафіксовано 65 нових хворих.
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