У Київській області вже майже 300 хворих коронавірусом

За минулу добу в Київській області підтвердили 27 нових випадків захворювання COVID-19

Фото: flickr

За минулу добу в Київській області підтвердили 27 нових випадків захворювання COVID-19

Про це повідомила Київська обласна державна адміністрація в Facebook, передає RegioNews.

Повідомляється, що загальна кількість хворих в області виросла до 280 осіб.

Найбільша кількість заражених знаходиться в Києво-Святошинському районі (86), а також 45 хворих осіб в Обухівському районі.

Серед захворілих 17 дітей. У лікарнях перебувають 80 чоловік, 200 знаходяться самоізоляції вдома.

Від початку епідемії померли 9 жителів Київської області, 16 пацієнтів одужали.

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Нагадаємо, 18 квітня в Україні лабораторно підтвердили 444 нових випадки коронавірусу COVID-19, загальна кількість хворих становить 5106 осіб.

18 квітня у Києві кількість хворих коронавірусом зросла до 770 підтверджених випадків, упродовж доби зафіксовано 65 нових хворих.