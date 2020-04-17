Корбан і Філатов купили Дніпру лабораторію для ПЛР-тестів
Сучасну лабораторію за власні кошти купили мер Дніпра Борис Філатов та голова громадської ради міста Геннадій Корбан. Сьогодні,17 квітня, вони передали обладнання в центр
Сучасну лабораторію за власні кошти купили мер Дніпра Борис Філатов та голова громадської ради міста Геннадій Корбан. Сьогодні,17 квітня, вони передали обладнання в центр
Про це повідомляє сайт gorsovet.com.ua, пише RegioNews.
У Дніпропетровському обласному лабораторному центрі тепер щоденного зможуть робити близько 100 аналізів на COVID-19
Міський голова Дніпра закликав усіх небайдужих, незалежно від партійної приналежності, об'єднатися в боротьбі з епідемією коронавірусу.
Голова громадської ради Дніпра Геннадій Корбан підкреслив, що має намір і далі всіма силами допомагати Дніпру впоратися з епідемією коронавірусу.
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