Корбан і Філатов купили Дніпру лабораторію для ПЛР-тестів

Сучасну лабораторію за власні кошти купили мер Дніпра Борис Філатов та голова громадської ради міста Геннадій Корбан. Сьогодні,17 квітня, вони передали обладнання в центр

Фото: скрін видео

Сучасну лабораторію за власні кошти купили мер Дніпра Борис Філатов та голова громадської ради міста Геннадій Корбан. Сьогодні,17 квітня, вони передали обладнання в центр

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