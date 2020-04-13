Депутати розблокували підписання закону про ринок землі

Верховна Рада України сьогодні, 13 квітня, розблокувала закон про ринок сільськогосподарської землі, тепер його можуть підписати спікер і президент, щоби закон набрав чинності

Фото: Юридичний вісник України

Верховна Рада України сьогодні, 13 квітня, розблокувала закон про ринок сільськогосподарської землі, тепер його можуть підписати спікер і президент, щоби закон набрав чинності

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