Депутати розблокували підписання закону про ринок землі
Про це пише Regionews з посиланням на Громадське.
Депутати не проголосували за жодну з 13 постанов про скасування голосування за ринок сільськогосподарської землі.
Через наявність постанов, у яких деякі депутати просили скасувати результати голосування за закон про ринок землі, підписати цей закон не міг ані спікер Ради, ані президент. Тому цей закон не міг набрати чинності.
Разом з цим, ухвалення цього закону є однією з вимог Міжнародного валютного фонду для продовження співпраці з Україною.
В ніч на 31 березня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон про ринок сільськогосподарської землі. За це рішення проголосувало 259 депутатів. Рада розглядала законопроєкт про ринок землі з 6 лютого 2020 року. До другого читання депутати подали 4018 правок.
Відповідно до закону, ринок сільськогосподарської землі в Україні має запуститися поетапно. Спочатку, з 1 липня 2021 року, земельні паї дозволять продавати та купувати лише громадянам України (фізичним особам). Загальна площе землі, якою дозволено буде володіти складе до 100 гектарів.
Компанії та юридичні особи зможуть придбавати землю з 1 січня 2024 року.
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